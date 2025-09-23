Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?

La Policía y Fiscalía investigan el homicidio de Gonzalo de Castro , un joven de 27 años asesinado en una rapiña perpetrada este lunes por la tarde en la Fortaleza del Cerro .

Fuentes de la Jefatura de Montevideo indicaron a El Observador que la víctima se encontraba en la zona de la Fortaleza del Cerro cuando, en determinado momento, un delincuente se acercó a él y amenazándolo con un arma le intentó robar sus pertenencias y llevarse su auto.

Ante esto, el hombre se resistió e inició un forcejeo con el ladrón, quien le disparó en el cuello y huyó, dejando el arma y un pasamontañas en el lugar. Fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro, donde murió poco después.

INUSUAL Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

HOMICIDIO Un hombre fue asesinado de un disparo en una rapiña cerca de la Fortaleza del Cerro

Según informó Telenoche (Canal 4), De Castro era un barbero que tenía su propio emprendimiento en el Cerro, la Barbería Lo del Low.

Se había reunido en la Fortaleza con otros barberos para organizar una jornada solidaria de cortes de cabello, y antes de la rapiña había iniciado un vivo en las redes sociales para convocar a más colegas al evento.

Algunos amigos y familiares contaron que Gonzalo había comprado el auto que le intentaron robar hace algo más de una semana. "Estaba ilusionado con la barbería, estaba metido con eso y le robaron el sueño que tenía", lamentó uno de sus primos en una entrevista con dicho medio.

La Comunidad Rollera, dedicada a distintos eventos y actividades en rollers, lamentó "el arrebato violento de este mundo" de Gonzalo en una publicación en sus redes sociales.

"Enviamos todas las energías positivas que hallan en este universo para darle fuerzas, amor, paz y respeto a su familia, seres queridos y quien sienta su ausencia. En cada rolleada, nos faltará Gonza, que estará rodando sobre las nubes", se lee en el posteo.