/ Nacional / INCENDIO

Bomberos controló el incendio en el local de Rambla Sur donde ensaya la comparsa Integración: no hay heridos

Personal de Bomberos trabaja a esta hora para extinguir las llamas

22 de septiembre 2025 - 13:30hs
Captura de pantalla 2025-09-22 133136
Captura de pantalla - Telemundo

Un incendio de importantes magnitudes se desarrolla en un taller de tambores y ensayo de comparsa sobre la calle Río Negro, en la Rambla Sur. En este edificio ensaya la comparsa Integración y allí está el taller del músico luthier Fernando "Lobo" Núñez.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), dentro del local había varios tambores, banderas y colchones.

Personal de Bomberos se encuentra en el lugar trabajando para extinguir las llamas. Al momento no hay personas heridas y las llamas fueron controladas, según dijeron a El Observador fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

Bomberos de Centro y Cordón trabajaron en la extinción de las llamas y ahora enfocan sus esfuerzos en tareas de enfriamiento.

Como el local estaba cerrado, no había personas dentro del mismo. "La comparsa Integración guarda allí los tambores y banderas, por eso también ardió tanto", consideró un vecino que habló.

Noticia en desarrollo...

