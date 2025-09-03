Qué se sabe hasta el momento del incendio que dejó siete personas muertas, cinco de ellas menores de edad

Este miércoles, un incendio en una casa de Villa Española se cobró la vida de siete personas , cinco de las cuales eran menores de edad . La vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Victoria Barboza , brindó declaraciones a la prensa desde el lugar de los hechos, ofreciendo detalles de lo que se sabe hasta el momento.

" Estamos trabajando en el lugar para determinar las causas y orígenes del incendio . Obviamente no podemos descartar nada, porque sería muy apresurado brindar conclusiones ahora", explicó Barboza, enfatizando que la investigación sigue en curso.

Aunque la funcionaria confirmó que entre las víctimas había niños y adolescentes , reconoció que aún se desconocen las edades exactas debido a la magnitud del incendio y la sensibilidad del caso . Fuentes del caso dijeron a El Observador que una de las víctimas murió calcinada y las otras seis por intoxicación.

INCENDIOS EN ESPAÑA Rachas de viento reavivan el incendio de Almería: "No se está poniendo fácil la extinción"

Por otro lado, Barboza precisó que las llamas se desataron en una vivienda situada " al fondo de un pasillo de viviendas ", con aproximadamente cinco habitaciones , lugar en el que fueron halladas las víctimas fatales. Las viviendas linderas no sufrieron afectación por el fuego y no corren peligro, aseguró la vocera.

Embed

La vocera aseguró que no hubo otros vecinos ni funcionarios policiales lesionados. "El personal policial que llegó antes al lugar no solo se encargó de hacer la inspección, sino también de brindar contención a los vecinos y familiares", destacó.

En cuanto a la relación entre las víctimas, la funcionaria mencionó que el grado de parentesco aún es incierto. "Es un hecho lamentable. Exhortamos a la población a extremar los cuidados en el hogar. Dejemos de pensar que no nos va a pasar, o que solo sucede en otro departamento o en otro país. Están pasando acá y a nuestros vecinos, entonces es necesario que tomemos acción", manifestó.

“Es un llamado a la población a concientizarnos de lo importante que es el cuidado en nuestro hogar, de lo importante y la responsabilidad también que tenemos en el hogar", subrayó.

Además, confesó que "sin duda que a nosotros nos afecta porque no es solamente pérdidas materiales, son vidas que hay detrás, en este caso son siete vidas".

Barboza también hizo hincapié en que las tareas investigativas continúan en marcha. "Estamos trabajando conjuntamente con personal de Policía Científica, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para hacer un buen peritaje y determinar la causa del incendio", apuntó.

Finalmente, explicó que, debido a la sensibilidad del caso y en respeto a la familia, no se brindarán más detalles hasta que se termine la investigación. "Es muy pronto aún para sacar conclusiones sobre lo que realmente ocurrió", concluyó.

En cuanto a la vivienda afectada, la vocera detalló que se trataba de una construcción tradicional, de bloques con techo liviano, con dimensiones aproximadas de 8x10 metros.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que se utilizó el escáner 3D para relevar la escena. La fiscal que asumió la investigación, Viviana Maqueira, se presentó en el lugar de los hechos.

El incendio de este miércoles ocurrió en una vivienda de las calles Cipriano Miró y Apóstoles. Cuando llegaron al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya se había expandido por toda la casa. En una primera inspección desde el exterior vieron a una víctima "carbonizada".

Tras finalizar la extinción de las llamas, los funcionarios ingresaron a la casa junto a la Policía y hallaron los restos de siete personas, dos adultos y cinco niños.

La oficina indicó que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.