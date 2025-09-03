Dólar
/ Nacional / RAMBLA

Accidente múltiple en la Rambla provocó afectaciones en el tránsito: hay semáforos fuera de servicio y demoras en la circulación

Durante este miércoles, se registraron hasta cuatro siniestros más en Montevideo. Uno de ellos en Goes y Bv. Artigas, involucrando a un auto y un taxi

3 de septiembre 2025 - 11:15hs
Accidente múltiple

Accidente múltiple

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)
ramblatrancada

Un accidente múltiple en Malvín provocó afectaciones en el tránsito por la Rambla, con semáforos apagados y demoras en la circulación, según constató El Observador.

El siniestro ocurrió en la Rambla O'Higgins, entre las calles Missouri y Dr. Enrique Estrázulas.

Según informó Telemundo (Canal 12), un auto iba circulando de oeste a este por razones a establecer, cruzó de senda y chocó a un vehículo que se trasladaba en dirección al Centro. No hubo heridos de gravedad.

Por este impacto, el segundo auto terminó impactando contra otro, el que finalmente chocó a un cuarto vehículo.

Producto del siniestro, varios semáforos, en la Rambla entre Juana Pereyra hasta Arrascaeta permanecieron fuera de servicio.

Desde Montevideo Tránsito invitaron a "extremar la preocupación" en la zona. Se generaron demoras de hasta 10 minutos.

Durante este miércoles, se registraron varios siniestros de tránsito en Montevideo, uno de ellos en Goes y Bv. Artigas, que involucró a un auto y un taxi.

Además, se registraron otros tres en calles Batlle y Ordóñez y Atahona, Larrañaga y Serrato y en la Rambla y Luis Alberto de Herrera.

Temas:

accidente Malvín Tránsito Montevideo

