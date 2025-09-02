"Durísimo momento": el hombre de 72 años que murió tras choque múltiple en Ruta 8 era secretario del Club Uruguayo de Rally

El hombre de 72 años que falleció en el accidente en Ruta 8 esta mañana era Luis Almeida , secretario del Club Uruguayo de Rally . Desde la organización emitieron un comunicado donde lamentaron el "triste" hecho y elevaron un "apretado abrazo" a familiares y amigos.

" Lamentamos informar el triste fallecimiento de Luis Almeida , Secretario de nuestra Institución y activo compañero de Directiva", escribieron.

"El 'Canario' sufrió un accidente de tránsito hoy por la mañana, cuando se trasladaba de la ciudad de Treinta y Tres a la ciudad de Minas, para encontrarse con Luis Etchegoyhen -presidente del CUR-, proyectando una larga jornada que tenía como objetivo reafirmar nuevas alternativas en la zona de Aiguá, de cara al Evento Panamericano del mes de noviembre ", agregaron.

Ante este "durísimo momento" , enviaron un "apretado abrazo" a familiares, amigos y a la comunidad en general.

Almeida falleció en un accidente de tránsito en Ruta 8, donde un ómnibus, una camioneta y un camión chocaran.

Según la información oficial de Policía Caminera, el siniestro de tránsito se registró a las 06:20 a la altura del kilómetro 139 de la mencionada carretera, en el departamento de Lavalleja.

Allí, por causas a determinar, se produjo una colisión múltiple entre un ómnibus de la empresa EGA, una camioneta y un camión. En primera instancia se estableció que la camioneta, que circulaba en dirección Sur, embistió de atrás a uno de los camiones de pequeño porte que se encontraba detenido en la banquina "auxiliando a otro de similares características" que presentaba una falla mecánica.

A raíz del impacto, uno de los camiones volcó y el otro fue desplazado hacia la ruta, donde impactó contra el ómnibus que viajaba hacia el Norte.

Como consecuencia del choque tres personas sufrieron "lesionadas graves", de acuerdo a la información primaria. El conductor de la camioneta de 72 años murió en un centro asistencial de la ciudad de Minas, mientras que los dos conductores de los vehículos estacionados sufrieron lesiones.

Quien manejaba el camión, un hombre de 35 años, sufrió un politraumatismo grave y se encuentra internado en el CTI del Hospital de Minas.

Al conductor de la camioneta, de 40 años, personal médico le diagnosticó de forma primaria una fractura de tibia y peroné, permaneciendo por el momento internado en el Hospital de Minas.