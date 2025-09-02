Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El partido de Uruguay ante Perú por Eliminatorias se verá por televisión abierta: ¿qué canal lo transmite?

El Uruguay-Perú de este jueves por Eliminatorias que puede determinar la clasificación de la selección al Mundial 2026 irá por un canal de televisión abierta

2 de septiembre 2025 - 13:10hs
Uruguay - Perú se verá por televisión abierta

Uruguay - Perú se verá por televisión abierta

FOTO: EFE

El partido de Uruguay contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 se verá por televisión abierta. El partido, que será en el Estadio Centenario a las 20.30 de este jueves 4 será transmitido por Canal 5.

Según publicó el periodista Eduardo Preve y confirmó El Observador, el partido será emitido en vivo por el canal estatal, además de las transmisiones a través de todos los cableoperadores de Montevideo y del Interior y por streaming.

La transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por en AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC por streaming y en Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, Directv y en todos los cables del interior.

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

José Carlos Álvarez de Ron 
MEDIOS

El anuncio de José Carlos Álvarez de Ron sobre un nuevo cambio laboral, esta vez en su programa en Radio Uruguay

Por qué el partido de Uruguay se transmite por Canal 5

A diferencia de otros partidos de Eliminatorias, el partido de este jueves es diferente ya que es el encuentro que puede asegurar la clasificación de la selección uruguaya a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Si Uruguay le gana o empata con Perú, asegurará uno de los seis lugares directos de la clasificación continental al torneo, aún cuando le queda todavía un último partido, contra Chile, el próximo martes 9 de setiembre.

En caso de perder con Perú, Uruguay tendrá todavía otra oportunidad de asegurar su puesto en el Mundial en el partido con Chile, que ya está eliminada del torneo.

Al tratarse de un encuentro en una instancia decisiva, el gobierno aplica en este caso el artículo 51 de la ley 20.383 (conocida como Ley de medios), que establece que “en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión en abierto y en directo y en simultáneo”.

El antecedente inmediato de la aplicación de este artículo fue el partido semifinal de la Copa América femenina que se jugó en Ecuador el pasado julio, que enfrentó a la selección uruguaya con Brasil.

Temas:

Uruguay Eliminatorias Canal 5

