Nacional / TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Se espera que de cara al fin de semanas las sensaciones térmicas estén en el entorno de los 15°C producto de una masa de aire frío que ingresó al país

2 de septiembre 2025 - 20:25hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Mario Bidegain se refirió a cómo estarán las condiciones del tiempo en las próximas horas, luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitiera un aviso especial por mal tiempo.

Bidegain, en diálogo con Telemundo (Canal 12), sostuvo que las tormentas se han desplazado hacia el norte del país. “Vamos a tener un descenso de temperatura y seguramente tengamos heladas agrometeorológicas en la madrugada del jueves, el viernes y el sábado”, añadió.

El meteorólogo insistió en que se va a “poner frío esta segunda mitad de la semana”. Las próximas lluvias serían a partir del lunes, pero sí seguirán las bajas sensaciones térmicas.

Las temperaturas bajas se darán por una masa de aire frío que ingresará al país. “Las máximas estarán en el entorno de los 15°C, no son los fríos que padecimos en julio”, reparó.

Bidegain explicó que las temperaturas ascenderán de cara a mediados de setiembre y explicó que es el invierno más frío desde 2007. “Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío como este”, sostuvo.

Las heladas previstas son para el centro-sur del país y se darán para los días jueves, viernes y sábado. “El temporal de Santa Rosa ya está pasando, son los últimos coletazos”, sostuvo Bidegain.

Meteorólogo invierno años temperaturas frío Uruguay Mario Bidegain

