Meteorólogo anuncia semana con temperaturas "en ascenso" con máximas de hasta 20°C y pronostica cuándo lloverá

El meteorólogo Mario Bidegain anunció que esta semana estará marcada por temperaturas "en ascenso" en Montevideo y advirtió que podrían registrarse lluvias a fin de mes.

Según compartió el especialista en su cuenta de X, entre este lunes y el próximo domingo 31 de agosto la temperatura irá "en ascenso" y los termómetros marcarán hasta 20°C de máxima el viernes 29.

Las temperaturas mínimas, en tanto, podrían alcanzar 16°C el sábado 30, aunque "podrían ocurrir lluvias" tanto durante esa jornada como en la del domingo 31 agosto.

#PronósticoDelTiempo sobre Montevideo (#Uruguay) entre LUN25 y DOM31 agosto 2025. Semana con #temperaturas en ascenso, alcanzaremos 20°C de temp. máxima el VIE29, y las tem. mínimas podrían alcanzar 16°C el SAB30. Podrían ocurrir #lluvias el fin de semana de 30 y 31 agosto. pic.twitter.com/zT0J0gnPpb — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 25, 2025 En tal sentido, las proyecciones de Bidegain en base al modelo COSMO7 del Inmet brasileño advierten por "montos significativos" en Buenos Aires (Argentina) de hasta 100 milímetros, mientras que sobre Uruguay y Brasil los acumulados oscilarán entre los 10 y los 40 milímetros.

#lluvias previstas LUN25-DOM31 agosto sobre Sudamérica, según COSMO7 (@inmet_). Se esperan montos significativos sobre #PBSAS (#Argentina) 80-100 mm. Sobre #Uruguay y Rio Grande do Sul (#Brasil) de 10 a 40 mm. pic.twitter.com/Ee0uEnMKUP — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 25, 2025