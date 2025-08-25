Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anuncia semana con temperaturas "en ascenso" con máximas de hasta 20°C y pronostica cuándo lloverá

Las temperaturas mínimas, en tanto, podrían alcanzar 16°C el sábado 30, según el meteorólogo

25 de agosto 2025 - 11:50hs
El tiempo, clima, tiempo libre, ciudad.
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Mario Bidegain anunció que esta semana estará marcada por temperaturas "en ascenso" en Montevideo y advirtió que podrían registrarse lluvias a fin de mes.

Según compartió el especialista en su cuenta de X, entre este lunes y el próximo domingo 31 de agosto la temperatura irá "en ascenso" y los termómetros marcarán hasta 20°C de máxima el viernes 29.

Las temperaturas mínimas, en tanto, podrían alcanzar 16°C el sábado 30, aunque "podrían ocurrir lluvias" tanto durante esa jornada como en la del domingo 31 agosto.

En tal sentido, las proyecciones de Bidegain en base al modelo COSMO7 del Inmet brasileño advierten por "montos significativos" en Buenos Aires (Argentina) de hasta 100 milímetros, mientras que sobre Uruguay y Brasil los acumulados oscilarán entre los 10 y los 40 milímetros.

