Temporal de Santa Rosa: meteorólogo anunció cuál será el día "más complejo" por lluvias y tormentas

Días atrás, en conversación con El Observador, meteorólogos avisaron por la ocurrencia de varios fenómenos climáticos en fechas del temporal de Santa Rosa . Ahora, el meteorólogo Guillermo Ramis avisó que el día "más complejo" en términos de inclemencias será el lunes.

Este conocido temporal es un mito en la región que alerta sobre la ocurrencia de un mal estado del tiempo sobre fines de agosto, en este caso el día 31 .

Este concepto tuvo su origen en Lima, Perú , y es reproducido en varios países como Uruguay y Argentina .

Durante este 2025, en fechas del fenómeno, se producirán varias afectaciones en el clima. Precisamente y según explicó el meteorólogo Mario Bidegain a El Observador, la situación climática tras varios días soleados empezará a empeorar el sábado 30 durante la tarde .

Habrá episodios lluvias que se mantendrán todo el domingo y hasta la mañana del lunes.

De acuerdo con el meteorólogo, lo que se puede esperar para el fin de semana es similar a lo ocurrido la semana pasada con el ciclón extratropical. El mal clima se extenderá hasta el lunes.

Por su parte, y en un pronóstico similar, el meteorólogo Nubel Cisneros dijo a El Observador días atrás que desde la tarde del sábado ingresará a Uruguay el "temporal de Santa Rosa", que generará tormentas, lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos en el país.

Cisneros pronosticó que las lluvias alcanzarán incluso los 80 milímetros y se mantendrán en Uruguay hasta el lunes.

En este marco, el meteorólogo Guillermo Ramis en su informe en Informativo Sarandí explicó que lo más "complejo" del mal tiempo acontecerá el lunes.

Para este viernes, según el experto, la mínima estará en los 15°C y la máxima alcanzará los 21°C, los cielos estarán nubosos.

El sábado, la mínima será de 14 °C, mientras la máxima llegará a los 21 °C, el cielo permanecerá cubierto.

De cara al domingo, la mínima estará en los 15 °C y la máxima en 21 °C. Durante la jornada habrá varias lluvias, explicó.

"El lunes es el día más complejo", aseguró Ramis, quien añadió que las temperaturas estarán entre los 16 °C de mínima y 17 °C la máxima.