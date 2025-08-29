Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Temporal de Santa Rosa: meteorólogo anunció cuál será el día "más complejo" por lluvias y tormentas

Este conocido temporal es un mito en la región que alerta sobre la ocurrencia de un mal estado del tiempo sobre fines de agosto

29 de agosto 2025 - 12:03hs
El día más complejo del temporal de Santa Rosa

El día más complejo del temporal de Santa Rosa

Foto: Inés Guimaraens

Este conocido temporal es un mito en la región que alerta sobre la ocurrencia de un mal estado del tiempo sobre fines de agosto, en este caso el día 31.

Más noticias
El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días
CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

De un veranillo al temporal de Santa Rosa y un ciclón extratropical﻿
PRONÓSTICO

De un "veranillo" con máximas de 28°C al temporal de Santa Rosa por ciclón extratropical: el pronóstico de meteorólogos para esta semana

Durante este 2025, en fechas del fenómeno, se producirán varias afectaciones en el clima. Precisamente y según explicó el meteorólogo Mario Bidegain a El Observador, la situación climática tras varios días soleados empezará a empeorar el sábado 30 durante la tarde.

Habrá episodios lluvias que se mantendrán todo el domingo y hasta la mañana del lunes.

De acuerdo con el meteorólogo, lo que se puede esperar para el fin de semana es similar a lo ocurrido la semana pasada con el ciclón extratropical. El mal clima se extenderá hasta el lunes.

Por su parte, y en un pronóstico similar, el meteorólogo Nubel Cisneros dijo a El Observador días atrás que desde la tarde del sábado ingresará a Uruguay el "temporal de Santa Rosa", que generará tormentas, lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos en el país.

Cisneros pronosticó que las lluvias alcanzarán incluso los 80 milímetros y se mantendrán en Uruguay hasta el lunes.

En este marco, el meteorólogo Guillermo Ramis en su informe en Informativo Sarandí explicó que lo más "complejo" del mal tiempo acontecerá el lunes.

Para este viernes, según el experto, la mínima estará en los 15°C y la máxima alcanzará los 21°C, los cielos estarán nubosos.

El sábado, la mínima será de 14 °C, mientras la máxima llegará a los 21 °C, el cielo permanecerá cubierto.

De cara al domingo, la mínima estará en los 15 °C y la máxima en 21 °C. Durante la jornada habrá varias lluvias, explicó.

"El lunes es el día más complejo", aseguró Ramis, quien añadió que las temperaturas estarán entre los 16 °C de mínima y 17 °C la máxima.

Temas:

Temporal de Santa Rosa temporal pronóstico Meteorólogo

Seguí leyendo

Las más leídas

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás
TARIFAS PÚBLICAS

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás

Valeria Ripoll﻿ y Graciela Bianchi
CRUCE

"Opinan desde el Palacio Legislativo, desde la lejanía": Valeria Ripoll respondió a críticas de Graciela Bianchi

Stand del Grupo Larrarte. (Archivo)
CRÓNICA

Cuentas bancarias a su nombre y un viaje al exterior: la evidencia que recabó la Fiscalía en contra de Marcos Ledesma, la pareja de Jairo Larrarte

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos