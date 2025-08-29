La razón por la que Marcelo Bielsa dijo que no iba a "vender humo" en la selección uruguaya y las dos figuras descartadas por Eliminatorias

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, brindó este viernes sobre la hora 13 una extensa conferencia de prensa que duró prácticamente una hora y media en la sala de conferencias del Estadio Centenario, previo a los partidos ante Perú y Chile por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Allí, el DT celeste tocó varios temas como hace cada vez que habla. El entrenador admitió que José María Giménez y Nicolás De la Cruz, están descartados para estos encuentros.

El entrenador fue muy autocrítico con su gestión hasta ahora, luego de hacer un balance de la misma.

En medio de la conferencia de prensa, a Marcelo Bielsa se le preguntó por la falta de gol del equipo.

"Todo lo que le diga en relación a eso, van a ser excusas, porque si hay algo que creo que debería hacer para aumentar la cantidad de situaciones de peligro que crea, hice todo lo que creí para que el equipo ataque mejor, pero el equipo no ataca bien. No di en la tecla. Es una cosa a la que el entrenador está obligado", comenzó explicando.

Y continuó: "Si hay un problema, si busco en los recursos y no funcionó, me equivoqué. Hay cosas que no toqué que debo tocar. Si le digo cuáles son, se recurriría a una frase muy argentina que es 'vender humo' que es una de las formas que con más frecuencia se me describe, por eso voy a tratar de no decir nada, solo decir que lo que creí que era solución no lo fue, y por lo tanto ahí hay una falencia".

Las bajas de Giménez y De la Cruz

Marcelo Bielsa, a su vez, confirmó las bajas de José María Giménez y de Nicolás De la Cruz para estos últimos dos encuentros de Eliminatorias en los que Uruguay buscará la clasificación al Mundial 2026.

"José María Giménez no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con su salud deportiva, pero es como si la temporada se hubiera extendido. Si no es ahora, será en el próximo contacto para contar con él", informó Bielsa en la primera pregunta que le formularon sobre el estado sanitario del capitán de la selección.

20250606 José María Giménez, capitán de la selección uruguaya José María Giménez, capitán de la selección uruguaya FOTO: @Uruguay

A su vez, también habló de la situación de Nicolás De la Cruz y allí se extendió más.

"Si bien está reservado para esta fecha FIFA no va a ser convocado porque evidentemente entendemos que está sano. Lo vimos jugar con posterioridad a la lesión que lo inhabilitó y vimos que está sano. Cuando un jugador está sano empieza a sumar minutos, ha sumado segmentos de 20, 30 y en dos ocasiones de 50 minutos. Lo mejor que podemos hacer es dejar que termine ese proceso de reintegración al fútbol competitivo que es jugar con cierta regularidad 90 minutos en su club y no forzar eso en la selección. Esa es la decisión que tomé ahora", dijo Bielsa.

Y agregó: "Lo considero un capital del equipo. Si no logra ese proceso en el club, trataré de buscar la forma de ayudar a que inicie ese proceso con la selección, lo cual tiene sus matices. El aumento de la exigencia es mejor que lo haga en el club para luego integrarse a la selección".

Uruguay Argentina eliminatorias 2026/Nicolás De La Cruz Foto: Leonardo Carreño

"Lo ideal es verlo competir con regularidad con 90 minutos, con frecuencia. Creo que está sano, así lo demuestran los partidos que viene jugando, pero hoy lo mejor es respetar los tiempos que le proponga el club", concluyó sobre el volante de Flamengo de quien se filtró un audio del médico del club diciendo que tenía una lesión crónica e irreparable en la rodilla, que terminó con su destitución.