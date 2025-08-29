Dólar
/ Nacional / TRANSPORTE

Intendencia de Montevideo informó sobre cortes y desvíos en el tránsito este fin de semana: los detalles

Las afectaciones serán producto del traslado de una "columna de gran porte" desde este viernes

29 de agosto 2025 - 17:46hs
Intendencia de Montevideo por cortes y desvíos en el tránsito

Intendencia de Montevideo por cortes y desvíos en el tránsito

Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció cortes y desvíos en el tránsito ante el transporte de una "columna de gran porte" desde las 23:00 horas de este viernes. El traslado será desde la planta Industrial de CIR (Aparicio Saravia y Rafael) hacia el puerto de Montevideo.

Según informó la IM en su página web, el trayecto será de 14,8 km, aproximadamente, por las calles Bv. Aparicio Saravia, Av. General Flores, Bv. Artigas (con parada entre Uruguayana y Agraciada), Ruta Nacional Hugo Batalla (incluye al oeste del Puente Ferroviario FFCC) y la rambla Baltasar Brum.

La columna, que será movida en horas de la noche, pesa sobre 400 toneladas y 80 metros de largo. Los horarios pueden variar de acuerdo a la complejidad del viaje.

Traslado de la columna

Viernes

23:00 horas: salida CIR en Bv. Aparicio Saravia hacia Av. Gral. Flores. Corte de Gral. Flores entre Belloni y Hungría.

Sábado

De 0:00 a 1:00 horas: giro en Bv. Aparicio Saravia hacia Av. Gral.Flores.

Corte de Aparicio Saravia entre Mendoza y Belloni. Corte en Gral. Flores entre Belloni y Hungría.

De 1:00 a 3:00 horas: circulación sobre Av Gral. Flores. Corte de Gral. Flores y L. A. de Herrera (hacia afuera).

Corte en Batlle y Ordóñez entre Varela y Plaza del Ejército.

De 4:00 a 5:00 horas: paso a contramano, ingreso a rotonda de la Plaza del Ejército.

De 5:00 a 6:00 horas: paso sobre el cantero central Bv. Batlle y Ordoñez.

De 6:00 a 7:00 horas: ingreso a Av. Gral.Flores, salida de rotonda.

De 7:00 a 9:00 horas: circulación sobre Av. Gral Flores hacia Bv. Gral. Artigas.

Corte en Luis A. de Herreray Gral. Flores al Centro.

Corte en Gral. Flores en Lorenzo Fernández, desvío por Gallinal, Paullier, Bv. Artigas.

De 9:00 a 11:00 horas: maniobras de ingreso de Av. Gral. Flores y Bv. Artigas. Corte de Bv. Artigas (ambos sentidos) entre Luis A. de Herrera y Av. San Martín.

De 11:00 a 13:00 horas: circulación sobre Bv. Artigas hasta Uruguayana. Desde las 13 a las 23 h permanecerá cortado Bv. Artigas entre Uruguayana y Av. Agraciada (senda al oeste) para realizar una reconfiguración de ejes del transporte. El tránsito desviará por Carlos Solé, Hermanos Gil y Uruguayana.

Desde la hora 23:00 se realizarán diferentes maniobras para avanzar con el traslado.

Domingo

Hora 7:00 horas: circulación por rambla portuaria con dirección hacia la entrada del puerto de Montevideo.

Corte de rambla portuaria, desvío hacia el Centro por puente Capurro y hacia el oeste por rambla Baltasar Brum, 12 de Diciembre, Uruguayana.

Se prevé que el domingo al mediodía la carga ingrese al puerto, lo que concluirá la operativa.

Cortes y desvíos en trayectos de ómnibus

Tanto el sábado como el domingo varias líneas de transporte tendrán que desviar de sus rutas habituales.

Sábado

0:00 a 2:00 horas: Aparicio Saravia entre Florencia y Gral. Flores.

  • Línea 405, P. Rodó: A. Saravia, Mendoza, Gral. Flores, Hungría, Tesino, Rafael a su ruta
  • Línea 405, Mendoza: Rafael, Tesino, Hungría, Gral. Flores, Belloni, Atenas, Azotea de Lima, Aparicio Saravia a ruta.
  • Línea 100 Villa Farré: Acrópolis, Bergamo, Rafael, Cicerón a ruta. Vuelta hacia Pza. España con recorrido inverso
  • Paradas suspendidas: Aparicio Saravia entre Florencia y Mendoza.
  • Paradas provisorias: Hungría esq. Gral Flores, Hungría esq. Belloni.

1:00 a 2:00 horas: Av. Gral. Flores (senda al Centro) entre Belloni y Mendoza.

  • Líneas por Gral Flores 169, 175, 456, 505 y suburbanas.
  • Hacia el Centro: Belloni, Dunant, Azotea de Lima, Leandro Gómez, Mendoza – Gral. Flores a ruta.
  • Paradas suspendidas: Belloni entre Dunant y A. Saravia; Gral Flores entre Belloni y Mendoza.
  • Paradas provisorias: Azotea de Lima esq. Aparicio Saravia.

2:00 a 3:00 horas: Av. Gral. Flores entre A. Saravia y Timbúes

  • Líneas por Gral Flores 169, 175, 456, 505 y suburbanas.
  • Hacia el Centro: Gral. Flores, Atenas, Azotea de Lima, Aparicio Saravia, Timbúes, Galvani, Enrique Castro, Gral Flores a ruta.
  • Paradas suspendidas: Gral Flores entre A. Saravia y E. Castro.
  • Paradas provisorias: Azotea de Lima esq. Aparicio Saravia.

2:00 a 4:00 horas: Av. Gral. Flores entre Mendoza y Bruno Mendez (tramo Corredor Gral. Flores)

  • Líneas por Gral Flores hacia Manga, 169, 199, 306, 328, 456, 505 y suburbanas: circulación por fuera del corredor.

4:00 a 7:00 horas: Av. Gral. Flores entre Bruno Mendez y J. Batlle y Ordoñez.

  • Líneas por Gral Flores hacia el Centro 169, 199, 306, 505 y suburbanas.
  • Gral Flores, José Revuelta, Joaquín Artigas, Nantes, Basilio Araújo, Batlle y Ordoñez, Gral. Flores a sus rutas.
  • Líneas por Gral Flores hacia Manga, Andaluz, Toledo (169, 199, 306, 505 y suburbanas): Gral. Flores, Luis A. de Herrera, José P. Varela, Batlle y Ordoñez, Jacobo Varela, Isabela, Gral. Flores a ruta.
  • Líneas por Batlle y Ordóñez 2, 144 y 145.
  • Al sur: Batlle y Ordóñez, Gral Flores, Andrés Lamas, Gualeguay, Batlle y Ordóñez a sus rutas.
  • Hacia Sayago: Batlle y Ordóñez, Marne, Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, Batlle y Ordóñez a sus rutas.
  • Paradas suspendidas: Gral Flores esq. Batlle y Ordóñez, Batlle y Ordóñez esq. Gral. Flores.
  • Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera.

7:00 a 10:00 horas: Av. Gral. Flores entre L. A. de Herrera y Batlle y Ordoñez.

  • Líneas por Gral. Flores 169, 199, 306, 505 y Suburbanas.
  • Hacia Manga, Andaluz, Toledo: Gral. Flores, Luis A. de Herrera, José P. Varela, Giro en U, Batlle y Ordoñez, Gral. Flores a ruta.
  • Paradas suspendidas: Gral Flores esq. Quesada.
  • Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera.

10:00 a 12:00 horas: Av. Gral. Flores entre Gustavo Gallinal y Luis A. de Herrera / Bv. Artigas entre San Martín y Luis A. de Herrera.

  • Líneas por Gral. Flores 169, 199, 306, 505 y Suburbanas.
  • Hacia el Centro: Gral Flores, Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, Gustavo Gallinal, Gral. Flores a sus rutas.
  • Líneas por Gral. Flores hacia Manga, Andaluz, Toledo: Gral. Flores, Lorenzo Fernández, Gallinal, Bv. Artigas, Luis A. de Herrera a sus rutas.
  • Líneas por Bv. Artigas 185, 186 y larga distancia.
  • Hacia Pocitos/Tres Cruces: Bv. Artigas, Ramón Márquez, Garibaldi, Marcelino Sosa, Vilardebó, Gral. Flores, Lorenzo Fernández, Gallinal, Bv. Artigas a sus rutas. Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, Bv. Artigas a sus rutas.
  • Paradas suspendidas: Gral Flores esq. Batlle y Ordoñez ; Batlle y Ordoñez esq. Gral. Flores
  • Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera.

12:00 a 14:00 horas: Bv. Artigas entre Gral. Flores y Agraciada.

  • Líneas por Bv. Artigas 76, 124, 185, 186, 526, 546 y larga distancia.
  • Hacia el oeste desviarán por las paralelas inmediatas según lo permita el pasaje.

14:00 a 7:00 horas del domingo 31: Bv. Artigas entre Agraciada y Uruguayana.

  • Líneas por Bv. Artigas 124 y larga distancia.
  • Hacia el oeste: Bv. Artigas, Agraciada, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.

Domingo

7:00 a 13:00 horas: Bv. Artigas entre Uruguayana y accesos.

  • Líneas por Bv. Artigas hacia el oeste: Bv. Artigas, Uruguayana, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.
Temas:

Intendencia de Montevideo traslado ómnibus Tránsito

