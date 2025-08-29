La Intendencia de Montevideo amplió denuncia penal en contra de un escribano por falsificaciones de documentos de vehículos

Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) encomendó ampliar la denuncia penal por falsificaciones de documentos de vehículos en contra de un escribano. El notario ya había sido señalado por otros hechos en setiembre de 2024, y en abril, julio y agosto de este año.

En esta ocasión, se detectó que se presentaron dos personas ante el Servicio Contralor y Registro de Vehículos para "gestionar la adjudicación de matrículas, las que previamente habían sido retiradas por circular con deuda de patente superior a cinco años, con una libreta de propiedad que se encontraba visiblemente adulterada", según el documento al que accedió El Observador.

La adulteración les fue informada a los interesados, quienes respondieron que estaban "en conocimiento de la situación" y manifestaron que "el documento original se encontraba en poder de un tercero", según informó en primera instancia el diario El País.

"Minutos más tarde se presentaron nuevamente con una denuncia policial por extravío del documento, lo que resultó llamativo ya que previamente informaron que la situación era otra" y desde este servicio "no se procedió a adjudicar nuevas matriculas como solicitaron", explica el documento en que se pide ampliar la denuncia.

"El poder presentado fue certificado por el mismo escribano" ya señalado, razón por la que se encomendó ampliar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.