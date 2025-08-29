Wanderers contrató a un nuevo entrenador para intentar salir de este gran pozo futbolístico en el que se encuentra, luego de lo que fue la cesación del cargo del técnico que venía trabajando hasta ahora, Alejandro Apud, tras haber perdido 2-0 el pasado martes con Universitario de Salto, campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), por los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay. Se trata de un viejo conocido de la institución como Daniel Carreño.
Wanderers ya tiene nuevo técnico para tratar de sacarlo de su pozo futbolístico
