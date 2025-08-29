Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Wanderers ya tiene nuevo técnico para tratar de sacarlo de su pozo futbolístico

Los bohemios cesaron a Alejandro Apud luego de la derrota ante Universitario de Salto por Copa AUF Uruguay; Wanderers ya tiene nuevo técnico para tratar de sacarlo de su pozo futbolístico

29 de agosto 2025 - 19:12hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Wanderers

Leonardo Fernández de Peñarol ante Wanderers

Foto: Leonardo Carreño

Wanderers contrató a un nuevo entrenador para intentar salir de este gran pozo futbolístico en el que se encuentra, luego de lo que fue la cesación del cargo del técnico que venía trabajando hasta ahora, Alejandro Apud, tras haber perdido 2-0 el pasado martes con Universitario de Salto, campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), por los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay. Se trata de un viejo conocido de la institución como Daniel Carreño.

Vuelve Daniel Carreño

Con la salida de Alejandro Apud, y la llegada de Daniel Carreño, será el cuarto técnico que tendrá Wanderers en el año.

Vale recordar que el inicio de la temporada comenzó con Antonio Pacheco al mando de los bohemios y luego estuvo Juan Manuel Martínez, quien comenzó como interino, y luego fue ratificado en su puesto.

Juan Rodríguez 
PEÑAROL

Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Carreño se inició como entrenador justamente en Wanderers en 2000 y ascendió al equipo a Primera división, y estuvo en 2001.

000_96663X.webp
Daniel Carreño, entrenador de Wanderers
Daniel Carreño, entrenador de Wanderers

Luego volvió en 2005 hasta 2006, así como también en 2010 hasta 2011.

Su cuarta estancia en el club fue entre 2020 y 2022.

De esa manera, este será su quinto período dirigiendo a Wanderers, institución además en la que surgió como futbolista.

Temas:

Wanderers Daniel Carreño Alejandro Apud Antonio Pacheco Primera División

Seguí leyendo

Las más leídas

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

Marcelo Bielsa
EN CONFERENCIA

Marcelo Bielsa previo a la última fecha de Eliminatorias: la fuerte autocrítica a su gestión, la ausencia de consulta de Darwin Núñez y su referencia a Juan Ramón Carrasco

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos