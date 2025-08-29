Wanderers ya tiene nuevo técnico para tratar de sacarlo de su pozo futbolístico

Wanderers contrató a un nuevo entrenador para intentar salir de este gran pozo futbolístico en el que se encuentra, luego de lo que fue la cesación del cargo del técnico que venía trabajando hasta ahora, Alejandro Apud, tras haber perdido 2-0 el pasado martes con Universitario de Salto, campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), por los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay. Se trata de un viejo conocido de la institución como Daniel Carreño.

Como informó este viernes Referí, los bohemios despidieron a Apud.

Con la salida de Alejandro Apud, y la llegada de Daniel Carreño, será el cuarto técnico que tendrá Wanderers en el año.

Vale recordar que el inicio de la temporada comenzó con Antonio Pacheco al mando de los bohemios y luego estuvo Juan Manuel Martínez, quien comenzó como interino, y luego fue ratificado en su puesto.

Carreño se inició como entrenador justamente en Wanderers en 2000 y ascendió al equipo a Primera división, y estuvo en 2001.

000_96663X.webp Daniel Carreño, entrenador de Wanderers Aizar Raldes / AFP

Luego volvió en 2005 hasta 2006, así como también en 2010 hasta 2011.

Su cuarta estancia en el club fue entre 2020 y 2022.

De esa manera, este será su quinto período dirigiendo a Wanderers, institución además en la que surgió como futbolista.