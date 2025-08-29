Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

La esposa del futbolista de Peñarol Maximiliano Silvera festejó por todo lo alto su título de doctora y lo celebró con la presencia de la barra Ámsterdam y un dress code que su pareja no respetó

29 de agosto 2025 - 17:35hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Leonardo Carreño

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera celebró junto a su esposa Mercedes Carrau el título que su pareja alcanzó semanas atrás al recibirse como doctora a fines de julio.

El jueves, Carrau organizó una mega fiesta para celebrar su tan ansiado logro.

El evento se llevó a cabo en Finca Clara y la organizadora, al repartir las tarjetas de invitación, impuso un dress code rojo y negro.

Esto determinó que todos los invitados debían llevar prendas que combinaran esos dos colores.

Sin embargo, Silvera no respetó las formas y vistió íntegramente de negro.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 17.22.58
Maximiliano Silvera y Mercedes Carrau

Maximiliano Silvera y Mercedes Carrau

En las últimas horas surgieron versiones de prensa que indicaron que Nacional irá por Maxi Silvera una vez que venza su contrato con Peñarol el 31 de diciembre.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman lo negó este jueves.

El jugador, asesorado por cuatro personas de su confianza, negocia con Peñarol una posible renovación que el presidente Ignacio Ruglio delegó días atrás en el secretario general del club, Rodolfo Catino con el que se fueron destrabando algunos aspectos que viabilizan una posible renovación.

De todas formas, el goleador de Peñarol no quiso saber nada con usar uno de los tres colores que identifican a Nacional.

Para sorpresa de los presentes, parte de la fiesta estuvo ambientada y animada por integrantes de la Barra Ámsterdam que llegaron al evento con elementos de percusión y con vientos para que los hinchas cantaran por Peñarol.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 17.34.17
Los bombos de la Barra Ámsterdam en la fiesta de Meche Carrau

Los bombos de la Barra Ámsterdam en la fiesta de Meche Carrau

A Carrau, para sus amigos Meche, se la vio subida en andas con la camiseta de Peñarol, club de sus amores, gritando por su equipo. Y el de Maxi.

Maximiliano Silvera Peñarol

