Las sorprendentes declaraciones de Léo Coelho, quien se siente "hincha de Peñarol", pero reconoció su "cariño" a Nacional y su "lindo" ciclo en el año con Luis Suárez

El zaguero brasileño Léo Coelho , quien dejó en este período de pases a Peñarol para continuar su carrera en Amazonas de Brasil, dijo que actualmente se siente “hincha” de los carboneros y reconoció su “cariño” por Nacional, su anterior equipo antes de pasar a los aurinegros .

El defensa fue consultado por su paso por el tricolor, al que defendió en 2022, año en el que fue campeón uruguayo y en el que compartió el segundo semestre junto a Luis Suárez.

“Fue lindo, mi mejor año en lo personal, pude compartir con muy buenos compañeros, la experiencia con Suárez, salir campeón uruguayo. Fue algo lindo que viví”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Su salida de Nacional, al no llegar a una renovación a fines de 2022, y su paso directo a Peñarol, no cayó bien en hinchas y directivos tricolores, quienes criticaron su decisión.

Con Peñarol fue campeón uruguayo en 2024 y este año, tras media temporada, dejó el club para volver a su país.

“O sea, hoy soy hincha de Peñarol, pero no puedo decir que no tengo un cariño con Nacional y la gente de Nacional”, reconoció el zaguero.

“Mismo después de todo lo que pasó, que muchos dirigentes que salieron a decir cosas o los hinchas que no entienden y decían cosas, me amenazaban o cuando iba con la familia en la calle me tiraban alguna palabra”, agregó.

“Pero tranqui, yo sé lo que viví, lo que hice y el cariño que tengo por Nacional”, señaló Leo Coelho.