Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Las sorprendentes declaraciones de Léo Coelho, quien se siente "hincha de Peñarol", pero reconoció su "cariño" a Nacional y su "lindo" ciclo en el año con Luis Suárez

"Yo sé lo que viví y lo que hice", dijo Léo Coelho, quien reveló sus sentimientos hacia Peñarol y Nacional

29 de agosto 2025 - 11:47hs
La foto que subió Leo Coelho para recordar a Juan Izquierdo

La foto que subió Leo Coelho para recordar a Juan Izquierdo

El zaguero brasileño Léo Coelho, quien dejó en este período de pases a Peñarol para continuar su carrera en Amazonas de Brasil, dijo que actualmente se siente “hincha” de los carboneros y reconoció su “cariño” por Nacional, su anterior equipo antes de pasar a los aurinegros.

Leo Coelho debutó en Amazonas
Leo Coelho debutó en Amazonas

Leo Coelho debutó en Amazonas

El defensa fue consultado por su paso por el tricolor, al que defendió en 2022, año en el que fue campeón uruguayo y en el que compartió el segundo semestre junto a Luis Suárez.

“Fue lindo, mi mejor año en lo personal, pude compartir con muy buenos compañeros, la experiencia con Suárez, salir campeón uruguayo. Fue algo lindo que viví”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Léo Coelho ya luce los colores de Amazonas de Brasil, su nuevo club
BRASIL

El video al estilo europeo de la presentación del ex Peñarol, Léo Coelho en Amazonas, su nuevo club en Brasil

Leo Coelho debutó en Amazonas
BRASIL

La emoción del ex Peñarol Leo Coelho en su debut en su nuevo equipo y el "momento especial" que vivió en su vuelta a Brasil

20250815 Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta
Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta

Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta

Su salida de Nacional, al no llegar a una renovación a fines de 2022, y su paso directo a Peñarol, no cayó bien en hinchas y directivos tricolores, quienes criticaron su decisión.

Con Peñarol fue campeón uruguayo en 2024 y este año, tras media temporada, dejó el club para volver a su país.

“O sea, hoy soy hincha de Peñarol, pero no puedo decir que no tengo un cariño con Nacional y la gente de Nacional”, reconoció el zaguero.

penarol-vs-nacional---db-127-jpg..webp
Ruben Bentancourt y Léo Coelho
Ruben Bentancourt y Léo Coelho

“Mismo después de todo lo que pasó, que muchos dirigentes que salieron a decir cosas o los hinchas que no entienden y decían cosas, me amenazaban o cuando iba con la familia en la calle me tiraban alguna palabra”, agregó.

1680109660469.webp
El video viral de Leo Coelho, de Peñarol, hostilizado por un hincha de Nacional
El video viral de Leo Coelho, de Peñarol, hostilizado por un hincha de Nacional

“Pero tranqui, yo sé lo que viví, lo que hice y el cariño que tengo por Nacional”, señaló Leo Coelho.

Temas:

Léo Coelho Peñarol Nacional Luis Suárez

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

Maximiliano Silvera
NACIONAL

Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

El mensaje de Luis Mejía para Gonzalo Carneiro
NACIONAL

La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

Hugo Sierra con Ignacio Sosa y sus familiares cuando se firmó el contrato con Peñarol
PEÑAROL

Hugo Sierra, representante de Ignacio Sosa de Peñarol: dijo que el jugador no firmó precontrato con Red Bull Bragantino y que se equivocó porque venía de un viaje de 12 horas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos