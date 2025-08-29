Las sorprendentes declaraciones de Léo Coelho, quien se siente "hincha de Peñarol", pero reconoció su "cariño" a Nacional y su "lindo" ciclo en el año con Luis Suárez

El zaguero brasileño Léo Coelho, quien dejó en este período de pases a Peñarol para continuar su carrera en Amazonas de Brasil, dijo que actualmente se siente “hincha” de los carboneros y reconoció su “cariño” por Nacional, su anterior equipo antes de pasar a los aurinegros.
Leo Coelho debutó en Amazonas
El defensa fue consultado por su paso por el tricolor, al que defendió en 2022, año en el que fue campeón uruguayo y en el que compartió el segundo semestre junto a Luis Suárez.
“Fue lindo, mi mejor año en lo personal, pude compartir con muy buenos compañeros, la experiencia con Suárez, salir campeón uruguayo. Fue algo lindo que viví”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.
20250815 Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta
Su salida de Nacional, al no llegar a una renovación a fines de 2022, y su paso directo a Peñarol, no cayó bien en hinchas y directivos tricolores, quienes criticaron su decisión.
Con Peñarol fue campeón uruguayo en 2024 y este año, tras media temporada, dejó el club para volver a su país.
“O sea, hoy soy hincha de Peñarol, pero no puedo decir que no tengo un cariño con Nacional y la gente de Nacional”, reconoció el zaguero.
Ruben Bentancourt y Léo Coelho
“Mismo después de todo lo que pasó, que muchos dirigentes que salieron a decir cosas o los hinchas que no entienden y decían cosas, me amenazaban o cuando iba con la familia en la calle me tiraban alguna palabra”, agregó.
El video viral de Leo Coelho, de Peñarol, hostilizado por un hincha de Nacional
“Pero tranqui, yo sé lo que viví, lo que hice y el cariño que tengo por Nacional”, señaló Leo Coelho.