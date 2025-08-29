Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Se terminó la novela: mirá por qué Ignacio Sosa se queda en Peñarol al menos, hasta diciembre

29 de agosto 2025 - 12:32hs
&nbsp;Ignacio Sosa

Foto: @OficialCAP

El consejo directivo de Peñarol tomó una importante decisión en la sesión de este martes tal como informó Referí y aprobó la renovación del contrato del volante Ignacio Sosa -quien terminaba su vínculo a fin de año- por tres años, con un aumento salarial y una cláusula de salida, que regirá desde enero de 2026, de US$ 3 millones. Luego, sucedieron varias idas y vueltas con su representante, Hugo Sierra, y una intimación del club aurinegro al jugador, a Sierra y a Red Bull Bragantino de Brasil, que se metió en el medio de la negociación. Este viernes, finalmente todo se arregló y el jugador seguirá hasta fin de año en los carboneros.

Hugo Sierra sostuvo el miércoles a la mañana que el jugador estaba "preocupado" y que "ya firmó la oferta" que había recibido en estos días de Red Bull Bragantino de Brasil.

Cabe sostener que el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, en todo momento sostuvo que Ignacio Sosa no se iría de Peñarol en este período de pases.

La novela que se terminó

Más allá de ello, al otro día, el jueves, el propio Hugo Sierra salió a pedir disculpas y dijo que luego de 12 horas de viaje hacia Montevideo, había tenido poco descanso y que se equivocó en lo que había dicho y que Ignacio Sosa no firmó con el club brasileño.

Como informó Referí, los cinco consejeros del oficialismo, más Fernando Jacobo, votaron a favor de la renovación del contrato, mientras que los restantes cinco, Evaristo González, Guillermo Varela, Santiago Sánchez (los tres representados por suplentes) y Rodolfo Catino, lo hicieron por la negativa. Edgardo Novick no concurrió y no tuvo suplente.

Luego del triunfo de Peñarol de este miércoles sobre Río Negro de San José 3-0 por la Copa AUF Uruguay, el técnico Diego Aguirre habló de la posible salida de Ignacio Sosa.

Gastón Martirena e Ignacio Sosa en el duelo de uruguayos Peñarol vs Racing Copa Libertadores Peñarol
Sobre la posibilidad de que Sosa emigre en el actual período de pases, Aguirre afirmó: "Hay intención de un equipo de llevárselo, pero me parece que va a quedar más para fin de año eso".

Peñarol, a su vez, intimó este miércoles a Hugo Sierra, al jugador Ignacio Sosa y a Red Bull Bragantino a cesar las negociaciones por el contrato que tiene el volante con los aurinegros.

Pero luego de tantas idas y vueltas, finalmente este viernes todo se arreglo. Ignacio Sosa continuará en Peñarol, al menos, hasta fin de año.

¿Cómo se solucionó todo y por qué el volante titular para Diego Aguirre continuará en el club carbonero? Según informó una fuente del club a Referí, hubo un acuerdo entre Peñarol, el representante Hugo Sierra y Red Bull Bragantino para que al menos hasta diciembre, el volante continúe en los mirasoles.

Todo indica que a partir de enero de 2026, Ignacio Sosa dejará a la institución mirasol y será nuevo futbolista de los brasileños.

