La notable clasificación de Panathinaikos de Grecia con Facundo Pellistri a la Europa League, y ya conoce sus rivales de la fase de liga

Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League

El delantero uruguayo Facundo Pellistri logró este jueves una gran clasificación con su club griego, Panathinaikos de Grecia, a la fase de liga de la Europa League, luego de empatar en el partido de vuelta 0-0 ante Samsunspor de Turquía por la cuarta ronda clasificatoria. Este viernes, el club ya conoció a sus nuevos rivales en la competición europea.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El pasado 30 de julio, el equipo griego en el que juega el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, había quedado eliminado de la fase previa de la Champions League tras empatar como local contra Rangers de Escocia, y luego de haber perdido en su visita a Glasgow por 2-0.

Eso llevó a que Panathinaikos jugara por la clasificación a la Europa League y ya ha superado dos instancias.

Tras haber quedado fuera de la Champions League, Panathinaikos debió jugar tres series, esta fue la última, para intentar clasificar a la Europa League.

ARABIA SAUDITA Mirá el video de por qué le anularon un gol a Darwin Núñez en el debut con Al-Hilal ante Al-Riyadh por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

PEÑAROL Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

El último de los rivales al que superaron fue al ucraniano Shakhtar Donetsk previo a jugar contra los turcos.

En la ida jugada en Atenas, Panathinaikos había vencido 2-1 y Facundo Pellistri había jugado hasta los 82 minutos.

Este jueves, como había que buscar al menos un empate de visita, por primera vez el técnico lo dejó en el banco.

Pellistri entró a los 63 minutos y ayudó al equipo a mantener el 0-0 para clasificar al segundo torneo en importancia en Europa.

Por otra parte, este viernes se realizó el sorteo de la fase de liga de la Europa League y Panathinaikos ya conoce a sus rivales.

El equipo de Facundo Pellistri deberá enfrentar a Roma, Viktroria Plzen de República Checa, Sturm Graz de Austria y Go Ahead Eagles de Holanda, como local. En tanto, de visita jugará contra Feyenoord de Holanda, Ferencvaros de Hungría, Young Boys de Suiza y Malmoe de Suecia.