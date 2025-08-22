Dólar
La importancia de Facundo Pellistri en Panathinaikos y la impactante foto en la que lo marcaron seis rivales juntos por la clasificación a la Europa League

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Facundo Pellistri, sigue siendo figura en Grecia y demostró su importancia en Panathinaikos por la clasificación a la Europa League, cuando se pudo ver una impactante foto en la que lo marcaron seis rivales juntos

22 de agosto 2025 - 14:25hs
Facundo Pellistri fue figura en Panathinaikos 

El uruguayo Facundo Pellistri sigue ganando partidos importantes con su club, Panathinaikos de Grecia, ya que derrotaron 2-1 a Samsunspor de Turquía por la cuarta ronda clasificatoria para la Europa League. Si logran pasar esta, podrán jugar el segundo torneo en importancia en dicho continente.

Eso llevó a que Panathinaikos jugara por la clasificación a la Europa League y ya ha superado dos instancias.

La foto que impacta por cómo marcaron a Pellistri

Tras haber quedado fuera de la Champions League, Panathinaikos debió jugar tres series, esta es la última, para intentar clasificar a la Europa League.

El último de los rivales al que superaron fue al ucraniano Shakhtar Donetsk el pasado jueves en definición por penales este jueves y clasificaron a la cuarta ronda clasificatoria de la Europa League, luego de haber igualado 0-0 los dos encuentros.

Este jueves, Panathinaikos venció como local a Samsunspor de Turquía por 2-1, con una buena actuación de Facundo Pellistri.

Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League

El uruguayo jugó hasta los 82 minutos y fue tremendamente marcado por su rival. Sabiendo de su importancia, en una foto aparece marcado por seis rivales.

Ahora, habrá que depender de lo que suceda el jueves que viene en el país turco, y allí los griegos pueden clasificar a la Europa League.

