La importancia de Facundo Pellistri en Panathinaikos y la impactante foto en la que lo marcaron seis rivales juntos por la clasificación a la Europa League

El uruguayo Facundo Pellistri sigue ganando partidos importantes con su club, Panathinaikos de Grecia, ya que derrotaron 2-1 a Samsunspor de Turquía por la cuarta ronda clasificatoria para la Europa League. Si logran pasar esta, podrán jugar el segundo torneo en importancia en dicho continente.

El pasado 30 de julio, el equipo griego en el que juega el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, había quedado eliminado de la fase previa de la Champions League tras empatar como local contra Rangers de Escocia, y luego de haber perdido en su visita a Glasgow por 2-0.

Eso llevó a que Panathinaikos jugara por la clasificación a la Europa League y ya ha superado dos instancias.

Tras haber quedado fuera de la Champions League, Panathinaikos debió jugar tres series, esta es la última, para intentar clasificar a la Europa League.

El último de los rivales al que superaron fue al ucraniano Shakhtar Donetsk el pasado jueves en definición por penales este jueves y clasificaron a la cuarta ronda clasificatoria de la Europa League, luego de haber igualado 0-0 los dos encuentros.

Este jueves, Panathinaikos venció como local a Samsunspor de Turquía por 2-1, con una buena actuación de Facundo Pellistri.

facundo pellistri Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League

El uruguayo jugó hasta los 82 minutos y fue tremendamente marcado por su rival. Sabiendo de su importancia, en una foto aparece marcado por seis rivales.

Ahora, habrá que depender de lo que suceda el jueves que viene en el país turco, y allí los griegos pueden clasificar a la Europa League.