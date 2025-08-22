Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Sábado:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRO LARGO

Libretas de conducir en Cerro Largo: Justicia no imputó a excalcalde porque se descompensó y está internado

Favio Freire fue detenido el jueves y este viernes se llevaría una audiencia de formalización de la investigación

22 de agosto 2025 - 15:42hs
Favio Freire

Favio Freire

Facebook

La Justicia no pudo imputar aún al exalcalde de Isidoro Noblía (Cerro Largo), Favio Freire, por la causa de venta de libretas de conducir que lleva adelante la fiscal Letizia Siqueira.

Freire fue detenido el pasado jueves y debía declarar ante las autoridades este viernes, pero en las últimas horas se sintió mal y se descompensó, lo que provocó que fuera internado en un centro de salud.

Ahora, las autoridades esperan que Freire reciba el alta médica para proceder con la imputación. La causa se basaba en vender libretas de conducir sin pedir requisitos. En los últimos meses, desde el municipio se emitieron 8.900 documentos pese a que en la localidad viven menos de 3.000 personas.

Más noticias
Archivo
ISIDORO NOBLÍA

Venta de libretas de conducir en Cerro Largo: hay tres condenados y otras cinco personas continúan imputadas

Libreta de conducir. (Archivo)
JUSTICIA

Fiscal dijo que venta de libretas en Cerro Largo se trata de un caso de "corrupción pública"; cinco personas fueron imputadas

El jueves, Siqueira imputó a dos personas y condenó a otras dos. La investigación sigue adelante y, de los 14 involucrados en la maniobra, hay varios que eran funcionarios públicos.

Temas:

Cerro Largo internado

Seguí leyendo

Las más leídas

No se prevén lluvias en Montevideo
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de agosto

Foto de la incautación que hizo la Intendencia de Montevideo
INTENDENCIA

"Acá está pasando algo más que hay que investigar": los miles de medicamentos que incauta la Intendencia de Montevideo año a año

PIT-CNT por situación del sector de la pesca
SECTOR PESQUERO

PIT-CNT informó que embarcaciones salen a pescar con sus "tripulaciones habituales" y llamó a abandonar los "mensajes violentistas"

Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron
RADIO

El mensaje entre lágrimas de Mario Bardanca para José Carlos Álvarez de Ron en el programa que comparten y un cuestionamiento a Canal 12: "Hay que replantearse un montón de cosas"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos