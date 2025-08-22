Libretas de conducir en Cerro Largo: Justicia no imputó a excalcalde porque se descompensó y está internado

Favio Freire Facebook

La Justicia no pudo imputar aún al exalcalde de Isidoro Noblía (Cerro Largo), Favio Freire, por la causa de venta de libretas de conducir que lleva adelante la fiscal Letizia Siqueira.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Freire fue detenido el pasado jueves y debía declarar ante las autoridades este viernes, pero en las últimas horas se sintió mal y se descompensó, lo que provocó que fuera internado en un centro de salud.

Ahora, las autoridades esperan que Freire reciba el alta médica para proceder con la imputación. La causa se basaba en vender libretas de conducir sin pedir requisitos. En los últimos meses, desde el municipio se emitieron 8.900 documentos pese a que en la localidad viven menos de 3.000 personas.

El jueves, Siqueira imputó a dos personas y condenó a otras dos. La investigación sigue adelante y, de los 14 involucrados en la maniobra, hay varios que eran funcionarios públicos.