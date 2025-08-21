Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido el pronóstico oficial del clima para el viernes 22 de agosto de 2025, detallando las condiciones climáticas esperadas en las diferentes regiones del país.
Área Metropolitana (Montevideo y alrededores)
Noroeste (Salto, Paysandú, Artigas, Tacuarembó y Rivera)
-
Temperaturas: mínima de 13°C y máxima de 26°C.
-
Mañana: cubierto con precipitaciones y tormentas.
-
Viento: del noreste al norte, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
-
Tarde/Noche: nuboso y cubierto con precipitaciones, mejorando gradualmente.
-
Viento: del norte al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Noreste (Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha)
-
Temperaturas: mínima de 12°C y máxima de 25°C.
-
Mañana: cubierto con precipitaciones y tormentas.
-
Viento: del noreste al norte, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
-
Tarde/Noche: nuboso y cubierto con precipitaciones, mejorando gradualmente.
-
Viento: del norte al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Suroeste (Flores, Florida y San José)
-
Temperaturas: mínima de 10°C y máxima de 18°C.
-
Mañana: cubierto con precipitaciones y tormentas.
-
Viento: del noreste al norte, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
-
Tarde/Noche: nuboso y cubierto con precipitaciones, mejorando gradualmente.
-
Viento: del norte al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Este (Maldonado, Canelones y Rocha)
-
Temperaturas: mínima de 9°C y máxima de 22°C.
-
Mañana: cubierto con precipitaciones y tormentas.
-
Viento: del noreste al norte, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
-
Tarde/Noche: nuboso y cubierto con precipitaciones, mejorando gradualmente.
-
Viento: del norte al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.