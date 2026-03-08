Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 8 de marzo

Este domingo se presentará con cielos variables, neblinas en buena parte del país durante la mañana y un viento que irá ganando intensidad a lo largo del día

8 de marzo 2026 - 9:54hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

Este domingo el tiempo se presentará con clima variable en todo el país, con cielos entre algo nubosos y nublados, neblinas matutinas y viento que se intensificará hacia la tarde y noche, especialmente en las zonas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada arrancará con cielos claros a algo nubosos, con algunos períodos nublados. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C. El viento se presentará con rachas de hasta 40 km/h durante la mañana.

Para la tarde y noche, el cielo se irá nublando y las condiciones se volverán más ventosas, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Este

En la zona Este, la mañana estará algo nubosa con períodos de cielo claro, precipitaciones escasas y aisladas, y presencia de neblinas. Las temperaturas irán de los 12 °C a los 26 °C, con rachas de viento de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche, persistirá la nubosidad junto con las neblinas y rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

El Oeste tendrá una mañana algo nubosa con períodos de claro y neblinas, con mínimas de 14 °C y máximas de 28 °C. El viento soplará con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche, el cielo se cubrirá y las condiciones serán ventosas especialmente en las zonas costeras, donde las rachas podrán superar los 50-60 km/h.

Norte

En el Norte, la mañana será nubosa con períodos cubiertos, precipitaciones aisladas y neblinas. Las temperaturas se moverán entre los 16 °C y los 27 °C, con rachas de hasta 40 km/h. La tarde y noche mantendrán la nubosidad y el viento con características similares.

