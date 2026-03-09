El golazo de Alfonso Espino en Rayo Vallecano y la cuenta regresiva con la que se ilusiona Nacional para su retorno

Alfonso Espino marcó un golazo el domingo para el valioso empate que rescató su equipo, Rayo Vallecano, en su visita a Sevilla, por la fecha XX de LaLiga de España.

El lateral marcó al minuto 50' luego de que Akor Adams adelantara a Sevilla a los 13'.

Con el empate, Rayo quedó en el puesto 13 con 31 puntos, los mismos que Sevilla que por saldo de goles es 14°.

Espino termina contrato el 30 de junio con Rayo y en Nacional lo esperan de brazos abiertos.

Tiene 34 años y ya ha manifestado su deseo de volver al club.

Es uno de los jugadores que Flavio Perchman dijo estar en contacto desde hace un buen tiempo para hacer viable su retorno.

Fue el quinto gol para Espino con la camiseta de Rayo Vallecano y el cuarto que marca por LaLiga: dos esta temporada y dos en 2021-2022 con Cádiz.