El Real Madrid de Federico Valverde venció 2-1 en la hora al Rayo Vallecano de Alfonso Espino y sigue cerca del Barcelona

El Real Madrid de Federico Valverde , que volvió a ser titular, le ganó 2-1 al Rayo Vallecano de Alfonso Espino con un gol en la hora de Kyllian Mbappé , que le permite mantenerse cerca del Barcelona en la pelea por LaLiga de España .

Valverde disputó los 90 minutos del partido en el estadio Santiago Bernabéu, nuevamente como lateral derecho , puesto en el que se ha afianzado desde la llegada de Álvaro Arbeloa a la dirección técnica del merengue. El "Pacha", en tanto, disputó los últimos 12 minutos del encuentro con el Rayo.

El Real volvió a dejar dudas en su rendimiento, y fue silbado en distintas ocasiones por su público. Comenzó ganando con un golazo de Vinicius Junior a los 15 minutos, pero a los 49 minutos el Rayo lo empató con un tanto de Jorge de Frutos .

Tras ello el merengue asedió al visitante , pero no encontraba el gol de la victoria. A los 80 minutos Pathé Ciss se fue expulsado y dejó con uno menos al Rayo, que mantuvo su resistencia hasta el último minuto del partido.

¡BATALLA NO PUDO HACER NADA! Pisadita para acá, pisadita para allá ¡Y TREMENDA DEFINICIÓN PARA EL 1-0 DE REAL MADRID! Tremendo lo de Vinicius Jr. Mirá nuestros partidos de #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/inf4xV4XLm

SORTEO El Real Madrid de Federico Valverde volverá a enfrentarse a Benfica en los playoffs de la Champions League: conocé los ocho cruces

A los 98 minutos, Nobel Mendy le cometió un penal a Brahim Díaz, y Mbappé tomó la responsabilidad. El francés la tiró al palo derecho de Augusto Batalla, que se lanzó al otro costado, y puso el 2-1 que le dio la victoria a la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2017979684059816292?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL PENAL DEL TRIUNFO!



Mbappé no falló desde los 12 pasos y le dio el 2-1 a Real Madrid ante Rayo.



Mirá nuestros partidos de #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/HAssd6c8yi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 1, 2026

Es el gol número 21 de Mbappé en la actual temporada liguera, en la que disputó 20 partidos. En total, lleva 36 tantos en 29 encuentros disputados con el merengue esta temporada, con un promedio de un gol cada 69 minutos de juego.

Con este resultado, el Real alcanzó los 54 puntos en LaLiga, y quedó a una unidad del líder Barcelona, que este sábado venció 3-1 al Elche (con gol de Álvaro Rodríguez). El Rayo, en tanto, está en el puesto 17 de la tabla con 22 puntos, último en la zona de salvación.