Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El Real Madrid de Federico Valverde venció 2-1 en la hora al Rayo Vallecano de Alfonso Espino y sigue cerca del Barcelona

Federico Valverde disputó los 90 minutos del partido en el estadio Santiago Bernabéu, nuevamente como lateral derecho

1 de febrero 2026 - 15:29hs
El once titular del Real Madrid que venció al Rayo Vallecano

El once titular del Real Madrid que venció al Rayo Vallecano

El Real Madrid de Federico Valverde, que volvió a ser titular, le ganó 2-1 al Rayo Vallecano de Alfonso Espino con un gol en la hora de Kyllian Mbappé, que le permite mantenerse cerca del Barcelona en la pelea por LaLiga de España.

Valverde disputó los 90 minutos del partido en el estadio Santiago Bernabéu, nuevamente como lateral derecho, puesto en el que se ha afianzado desde la llegada de Álvaro Arbeloa a la dirección técnica del merengue. El "Pacha", en tanto, disputó los últimos 12 minutos del encuentro con el Rayo.

El Real volvió a dejar dudas en su rendimiento, y fue silbado en distintas ocasiones por su público. Comenzó ganando con un golazo de Vinicius Junior a los 15 minutos, pero a los 49 minutos el Rayo lo empató con un tanto de Jorge de Frutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2017953305469636998?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras ello el merengue asedió al visitante, pero no encontraba el gol de la victoria. A los 80 minutos Pathé Ciss se fue expulsado y dejó con uno menos al Rayo, que mantuvo su resistencia hasta el último minuto del partido.

La copa de la Champions League en el sorteo de los playoffs
SORTEO

El Real Madrid de Federico Valverde volverá a enfrentarse a Benfica en los playoffs de la Champions League: conocé los ocho cruces

Pau Cubarsí y Álvaro Rodríguez
ESPAÑA

Álvaro Rodríguez le hizo un gol a Barcelona pero Elche perdió 3-1; Ronald Araujo apenas sumó seis minutos

A los 98 minutos, Nobel Mendy le cometió un penal a Brahim Díaz, y Mbappé tomó la responsabilidad. El francés la tiró al palo derecho de Augusto Batalla, que se lanzó al otro costado, y puso el 2-1 que le dio la victoria a la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2017979684059816292?s=20&partner=&hide_thread=false

Es el gol número 21 de Mbappé en la actual temporada liguera, en la que disputó 20 partidos. En total, lleva 36 tantos en 29 encuentros disputados con el merengue esta temporada, con un promedio de un gol cada 69 minutos de juego.

Con este resultado, el Real alcanzó los 54 puntos en LaLiga, y quedó a una unidad del líder Barcelona, que este sábado venció 3-1 al Elche (con gol de Álvaro Rodríguez). El Rayo, en tanto, está en el puesto 17 de la tabla con 22 puntos, último en la zona de salvación.

Temas:

Federico Valverde real madrid rayo Valllecano Alfonso Espino España Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
FÚTBOL URUGUAYO

Aprobación del reparto de los derechos de TV del fútbol uruguayo se dilató hasta el 10 de febrero y los clubes seguirán negociando

Hinchada de Welcome
LIGA URUGUAYA

Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

La Supercopa Uruguaya
FINAL

Peñarol y Nacional definen la Supercopa Uruguaya: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Pau Cubarsí y Álvaro Rodríguez
ESPAÑA

Álvaro Rodríguez le hizo un gol a Barcelona pero Elche perdió 3-1; Ronald Araujo apenas sumó seis minutos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos