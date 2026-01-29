La autocrítica de Federico Valverde tras la dura derrota de Real Madrid ante Benfica y la foto de su poco ortodoxa marca en el gol del arquero Trubin
“No hay que echarle la culpa a nadie", dijo Federico Valverde tras la derrota de Real Madrid ante Benfica, asumiendo la responsabilidad junto a sus compañeros
29 de enero 2026 - 11:46hs
El cabezazo de Anatoliy Trubin y la marca de Federico Valverde, que circuló en X
X
El cabezazo de Anatoliy Trubin y la marca de Federico Valverde
Foto: EFE
El cabezazo de Anatoliy Trubin y la marca de Federico Valverde
Foto: EFE
El cabezazo de Anatoliy Trubin y la marca de Federico Valverde
Foto: AFP
Federico Valverde, el volante de Real Madrid, habló tras la dura derrota que sufrió el equipo blanco ante Benfica por 4-2 este miércoles por la última fecha de la primera fase de la Liga de Campeones.
El partido tuvo la particularidad de que el equipo portugués de José Mourinho necesitaba un gol más, por lo que mandó al golero Anatoliy Trubin a cabecear en la última pelota quieta, quien fue autor del tanto que ya se metió en la historia de la Champions.
La derrota, sin importar ese cuarto gol, dejó a Real Madrid afuera del Top 8 de la Liga de Campeones, por lo que deberá jugar un playoff para ver si avanza a octavos de final.
Lo que dijo Federico Valverde
Tras el partido, Valverde, capitán de Real Madrid habló y fue claro: "Hay que ser autocríticos y responsables de lo que hicimos en el campo”.
“No hay que echarle la culpa a nadie. Somos los jugadores los que tenemos que dar la cara, y hoy no hicimos lo que teníamos que hacer", admitió el uruguayo, quien volvió a jugar en el lateral derecho.
La foto de la marca de Valverde
En las redes sociales circuló una foto en la que se ve a Valverde intentando defender en el cabezazo de Anatoliy Trubin, en una jugada en la que falló el bloque defensivo de Real Madrid ya que dos jugadores de Benfica quedaron mejores posicionados para definir y avanzaron por entre el uruguayo y Alaba.
En las imágenes se ve que el uruguayo en vez de ir a la pelota con la cabeza, saltó y levantó su pierna derecha para intentar rechazar, de forma poco ortodoxa, siendo anticipado por el arquero ucraniano.
El cuarto gol quedó para la anécdota, ya que no cambió el desenlace de Real Madrid, incluso el golero Thibaut Courtois le dio un abrazo, sonriente, a su colega tras el partido.