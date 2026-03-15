Richard Porta y un testimonio muy valiente y humano: "Hace años me quise quitar la vida, en enero colapsé por la depresión; que la gente sepa que se puede salir"

Richard Porta, el exfutbolista bicampeón Nacional y dos veces máximo goleador del Campeonato Uruguayo, abrió su corazón este domingo y habló de un problema personal reciente que tuvo y que lo hizo "colapsar".

El actual entrenador, de 42 años, contó que le complicó salir de Huracán Buceo en ese puesto, y comenzó a hablar de su vida privada con mucha valentía y dejando un buen mensaje.

"A principios de año me dio un problema y colapsé. Estoy en manos de psicólogo y psiquiatra. Me interesa decirle a la gente que se puede salir, que buscar ayuda es bueno", sostuvo Richard Porta, invitado en el programa Punto Penal de canal 10.

Y enseguida dijo: "Cuando tocás fondo, tenés que buscar ayuda. Mi familia se enteró de que hace un par de años me quise quitar la vida, y a partir de que mi familia se enteró, pedí ayuda".

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El Canguro dijo que hoy se encuentra recuperado y contó de forma muy humana sus problemas de salud mental.

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"Cuando exploté tuve un bloqueo, hay cosas que no recuerdo, y yo no me di cuenta cómo me llegó. Nosotros con mi señora teníamos una vida normal. Pero hablando con ella empezamos a enrabar algunos hechos que a veces explotaba por algo con las nenas y no tenía por qué", indicó.

Y añadió: "Tengo que tomar la medicación porque a veces tiemblo y mi señora me dice, 'andá a tomar la pastilla'. En enero estuve mal. Trabajaba en canal 4 y llegaba empastillado".

"Profesionales me sacaron adelante, y el apoyo de mi familia y mi señora fueron muy importantes", expresó el exdelantero y goleador.

Según contó, hoy está "en una etapa en la que me miro al espejo y me estoy encontrando. Yo disfruto hoy de darle un beso a mis hijas, que capaz que antes era rutina. Disfruto pintarle los cuartos a ellas, que tienen 18, 15 y 10 años. Ellas saben todo lo que viví, ese momento de depresión y hasta el día de hoy, cuando a veces no me siento bien, mi señora le dice: 'Papá no se siente bien', pero son muchos menos que en enero cuando colapsé".

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También contó: "El Chino (Recoba) me llamó desde Venezuela y me dijo: 'Che, hablamos de tanta boludez, ¿cómo no me vas a contar tu problema?'".

"Estoy yendo a un profesional a través de la Mutual luego de consultar a Diego Scotti. Enseguida se pusieron en contacto y me está ayudando mucho", dijo Porta.

El exfutbolista recordó a su vez: "Siempre fui el sostén de mi casa, pero desde hace ocho años para acá, no lo soy. Mi esposa es la que banca la casa y por suerte le va bien. Yo invertí y tengo algunos alquileres que cobro y es como un sueldo, pero no es mucho. Ahora inauguré una empresa en la que me podés comprar todo, desde un trapo de piso a un calefón".

Porta también dijo que últimamente está "24 horas en casa, y a veces eso es muy difícil".

Tras contar sus momentos vividos, Richard Porta se prepara para poder hacer un programa en canal 4, del cual no pudo dar detalles porque está en plena producción.