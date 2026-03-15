El mensaje del comunicador Walter Serrano Abella luego de sufrir un infarto en su casa: "Hace unos días enmudeció el saludo"

El histórico periodista y comunicador de Cerro Largo, Walter Serrano Abella , divulgó un mensaje en sus redes sociales tras sufrir un infarto a comienzo de semana.

" Buen día, orientales; hace unos días enmudeció el saludo . El lunes pasado, a mediodía, en mi casa, al almuerzo, hice un infarto", comenzó contando en su cuenta de Facebook.

Tras esto y según reveló el propio comunicador, fue internado en Melo, en el sanatorio Camcel, lugar donde le "salvaron la vida" .

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Producto de su estado de salud, Serrano Abella fue posteriormente internado en el Americano, en la ciudad de Montevideo .

"Desde el martes estoy internado en el Americano con una muy buena disposición de médicos y enfermeros", continuó.

Durante esa misma jornada, además, fue sometido a un cateterismo y se le detectó un problema en "las coronarias", razón por la cual será sometido a una operación el próximo viernes.

Finalmente, y para cerrar, emitió un agradecimiento para todos los que se preocuparon por su estado de salud en los últimos días.

"Muchas gracias a medios de comunicación, colegas, amigos, gente que se preocupa por nuestra salud. ¡¡Ya nos veremos nuevamente!!", escribió.

Serrano Abella, de 83 años, nació y vivió sus primeras décadas de vida en Treinta y Tres, radicándose después en la ciudad de Melo, donde es fuertemente conocido por conducir desde hace más de 50 años el programa La Hora del Campo en la Voz de Melo.