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El mensaje del comunicador Walter Serrano Abella luego de sufrir un infarto en su casa: "Hace unos días enmudeció el saludo"

Serrano Abella fue sometido a un cateterismo y se le detectó un problema en "las coronarias", razón por la cual será sometido a una operación en los próximos días

15 de marzo 2026 - 15:04hs
El comunicador Walter Serrano Abella

El comunicador Walter Serrano Abella

Facebook: Walter Serrano Abella

El histórico periodista y comunicador de Cerro Largo, Walter Serrano Abella, divulgó un mensaje en sus redes sociales tras sufrir un infarto a comienzo de semana.

"Buen día, orientales; hace unos días enmudeció el saludo. El lunes pasado, a mediodía, en mi casa, al almuerzo, hice un infarto", comenzó contando en su cuenta de Facebook.

Tras esto y según reveló el propio comunicador, fue internado en Melo, en el sanatorio Camcel, lugar donde le "salvaron la vida".

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Producto de su estado de salud, Serrano Abella fue posteriormente internado en el Americano, en la ciudad de Montevideo.

"Desde el martes estoy internado en el Americano con una muy buena disposición de médicos y enfermeros", continuó.

Durante esa misma jornada, además, fue sometido a un cateterismo y se le detectó un problema en "las coronarias", razón por la cual será sometido a una operación el próximo viernes.

Finalmente, y para cerrar, emitió un agradecimiento para todos los que se preocuparon por su estado de salud en los últimos días.

"Muchas gracias a medios de comunicación, colegas, amigos, gente que se preocupa por nuestra salud. ¡¡Ya nos veremos nuevamente!!", escribió.

Serrano Abella, de 83 años, nació y vivió sus primeras décadas de vida en Treinta y Tres, radicándose después en la ciudad de Melo, donde es fuertemente conocido por conducir desde hace más de 50 años el programa La Hora del Campo en la Voz de Melo.

Temas:

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