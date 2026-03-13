Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / SALUD

Evolución favorable: Rafa Villanueva salió del CTI y continúa su recuperación en cuidados moderados

Durante su permanencia en CTI, Villanueva atravesó varias infecciones que pudieron ser controladas mediante tratamiento con medicación y antibióticos

13 de marzo 2026 - 8:28hs
Rafael Rafa Villanueva
Foto: captura La Pecera

El comunicador Rafa Villanueva salió del CTI luego de más de dos meses de internación y actualmente permanece en una sala de cuidados moderados, donde continúa con su proceso de recuperación.

Según informó el medio local FM Gente, en los últimos días se registraron mejoras en su estado de salud, lo que permitió el traslado desde el centro de terapia intensiva a un área de menor complejidad.

Villanueva sigue con fisioterapia intensiva y ya respira por sus propios medios, luego de haber permanecido conectado a un respirador durante parte de la internación y de que se le realizara una traqueotomía.

El comunicador también mostró avances en la comunicación, gracias al trabajo de fonoaudiología, lo que le permite interactuar con mayor fluidez.

Además, comenzó a ingerir algunos alimentos, un paso considerado positivo dentro de su evolución.

Durante su permanencia en CTI, Villanueva atravesó varias infecciones, que pudieron ser controladas mediante tratamiento con medicación y antibióticos.

En esta nueva etapa de la internación, el objetivo principal del equipo médico está puesto en la rehabilitación física y la recuperación de masa muscular.

El tiempo prolongado de internación suele generar una pérdida importante de musculatura, por lo que el proceso de recuperación incluye trabajo intensivo de fisioterapia y fortalecimiento físico.

Temas:

Villanueva Rafael Villanueva cti

