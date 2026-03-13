Evolución favorable: Rafa Villanueva salió del CTI y continúa su recuperación en cuidados moderados

El comunicador Rafa Villanueva salió del CTI luego de más de dos meses de internación y actualmente permanece en una sala de cuidados moderados , donde continúa con su proceso de recuperación.

Según informó el medio local FM Gente, en los últimos días se registraron mejoras en su estado de salud , lo que permitió el traslado desde el centro de terapia intensiva a un área de menor complejidad.

Villanueva sigue con fisioterapia intensiva y ya respira por sus propios medios , luego de haber permanecido conectado a un respirador durante parte de la internación y de que se le realizara una traqueotomía .

El comunicador también mostró avances en la comunicación , gracias al trabajo de fonoaudiología , lo que le permite interactuar con mayor fluidez.

Además, comenzó a ingerir algunos alimentos, un paso considerado positivo dentro de su evolución.

Durante su permanencia en CTI, Villanueva atravesó varias infecciones, que pudieron ser controladas mediante tratamiento con medicación y antibióticos.

En esta nueva etapa de la internación, el objetivo principal del equipo médico está puesto en la rehabilitación física y la recuperación de masa muscular.

El tiempo prolongado de internación suele generar una pérdida importante de musculatura, por lo que el proceso de recuperación incluye trabajo intensivo de fisioterapia y fortalecimiento físico.