Comenzó la era del Chacho Coudet en River Plate: el millonario derrotó 2-1 a Huracán en el debut del DT

River Plate estrenó la era de Eduardo Chacho Coudet como entrenador del millonario tras la salida de Marcelo Gallardo, y lo hizo con un ajustado triunfo en condición de visitante por 2-1 ante Huracán por el Torneo Apertura de Argentina , en un encuentro que contó con tres penales y dos expulsados.

Con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel , de penal, el millonario se impuso ante un rival que logró el transitorio empate a través del ecuatoriano Jordy Caicedo , también de pena máxima.

El encuentro tuvo otro penal detenido por el golero ecuatoriano Hernán Galíndez al colombiano Juan Fernando Quintero , que su primer contacto con la pelota fue la ejecución de dicho penal.

Además, hubo dos expulsiones: Lucas Carrizo en el local y Facundo Colidio en la visita. Ambos futbolistas fueron expulsados por un encontronazo mientras el árbitro revisaba el posible penal en el VAR que posteriormente iba a cambiar por gol Gonzalo Montiel.

Con esta victoria, River trepó a la quinta posición de la Zona B con 14 unidades y Huracán se quedó en el octavo lugar con 12 enteros.

La mano del Chacho Coudet en River Plate

Pese a que durante la semana se especuló con que mantendría la base del último equipo de Marcelo Gallardo, Coudet sorprendió con la inclusión de Kendry Páez dentro del once titular y con la presencia de Ian Subiabre desde el inicio, que le ganó la pulseada a Joaquín Freitas, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2032296020546031986&partner=&hide_thread=false 3 en el debut, Chacho pic.twitter.com/fmhQkiImOO — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2026

El equipo se paró 4-2-3-1, con Aníbal Moreno y Fausto Vera compartiendo la base, el ecuatoriano bien abierto por la derecha y el juvenil por la izquierda. Pese a que era el único punta, Sebastián Driussi no fue referencia para los centrales y retrasó bastante su posición, como lo hace habitualmente.

Sobre el final, tuvo minutos el uruguayo Matías Viña que ingresó al mismo momento que Paulo Díaz, ambos para conformar una línea de 5 defensores para resistir lo que quedaba de partido.