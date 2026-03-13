Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SORPRESA

Gastón Pereiro volverá al fútbol uruguayo tras meses sin club, a un equipo que jugará copa internacional

Gastón Pereiro solo jugó tres partidos el pasado semestre con el Bari de Italia, y no tiene minutos desde el 4 de octubre

13 de marzo 2026 - 10:47hs
Gastón Pereiro en Nacional en 2023, su último pasaje por Uruguay

Gastón Pereiro en Nacional en 2023, su último pasaje por Uruguay

Foto: Leonardo Carreño.

Gastón Pereiro volverá al fútbol uruguayo. El mediapunta está libre desde principios de enero, luego de salir del Bari de Italia, y retornará al país para jugar en un equipo que competirá en una copa internacional en 2026.

Fuentes de Juventud confirmaron a Referí que Pereiro firmará su contrato con la institución este viernes y será anunciado en las redes este mismo día.

Marcelo Fígoli, presidente de la Sociedad Anónima (SAD) que dirige a Juventud, confirmó la intención de incorporar a Pereiro este jueves en una entrevista con el programa Tirando Paredes. De acuerdo al dirigente, el pedrense salió a buscar a un futbolista luego de eliminar a Guaraní de Paraguay en la segunda fase previa de la Libertadores, sabiendo ya que pasara lo que pasara en la tercera fase iban a tener "doble competencia".

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

Federico Barrandeguy celebra su gol contra Independiente Medellín
COPA SUDAMERICANA

Los posibles rivales de Juventud de Las Piedras en la Copa Sudamericana, y los ingresos que recibió por su paso por la Copa Libertadores

Sin embargo, el partido en Paraguay se jugó un día después del cierre del periodo de pases en Uruguay, el 25 de febrero. Por ello, Juventud solo podía buscar jugadores libres "y con cuatro años de experiencia en Uruguay", y allí apareció la opción de Pereiro.

"Sería para nosotros una incorporación muy valiosa, esperemos que se pueda hilvanar", adelantó Fígoli, que valoró que el mediapunta es "un chico joven", de 30 años.

Durante su último semestre en el Bari, Pereiro solo disputó tres partidos entre la Serie B y la Coppa Italia, con 74 minutos en total en cancha. Su último encuentro fue el 4 de octubre pasado, en la victoria 2-1 de su equipo ante el Pádova.

Juventud será el segundo club que defenderá en Uruguay después de Nacional, equipo en el que se formó, debutó y jugó en dos periodos: de 2013 a 2015 y un semestre en 2023.

Un Juventud con experiencia internacional

Con la llegada de Pereiro, Juventud ya suma a cuatro jugadores con pasado en selecciones.

Martín Cáceres es el nombre más destacado: jugó 116 partidos en la selección uruguaya de 2007 a 2022, con cuatro mundiales disputados y una Copa América ganada en 2011.

20260308 Juventud Martín Cáceres. Foto: Gastón Britos/Focouy
Mart&iacute;n C&aacute;ceres en Juventud

Martín Cáceres en Juventud

El golero Sebastián Sosa jugó 15 minutos en un amistoso con Panamá en la previa del Mundial de Qatar 2022, al que viajó como tercer arquero.

En tanto, el argentino Emmanuel Mas jugó ocho partidos para la selección argentina entre 2015 y 2017.

Pereiro jugó 13 partidos para la celeste entre 2017 y 2021. Debutó en un amistoso contra Polonia, disputó un partido de la Copa América 2019 y fue clave con su gol en la hora para vencer 1-0 a Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en las que jugó tres encuentros.

1631233575316.webp
Pereiro celebra el gol que le dio el triunfo a Uruguay contra Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Pereiro celebra el gol que le dio el triunfo a Uruguay contra Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Temas:

gastón pereiro Fútbol Uruguayo Juventud de Las Piedras Copa Sudamericana Nacional selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos