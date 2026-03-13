Gastón Pereiro volverá al fútbol uruguayo tras meses sin club, a un equipo que jugará copa internacional

Gastón Pereiro volverá al fútbol uruguayo. El mediapunta está libre desde principios de enero, luego de salir del Bari de Italia, y retornará al país para jugar en un equipo que competirá en una copa internacional en 2026.

El exjugador de Nacional y la selección uruguaya se convertirá en las próximas horas en jugador de Juventud de Las Piedras , que este jueves quedó eliminado de la Copa Libertadores en la tercera fase previa ante Independiente Medellín, pero competirá en la Copa Sudamericana.

Fuentes de Juventud confirmaron a Referí que Pereiro firmará su contrato con la institución este viernes y será anunciado en las redes este mismo día.

Marcelo Fígoli , presidente de la Sociedad Anónima (SAD) que dirige a Juventud, confirmó la intención de incorporar a Pereiro este jueves en una entrevista con el programa Tirando Paredes. De acuerdo al dirigente, el pedrense salió a buscar a un futbolista luego de eliminar a Guaraní de Paraguay en la segunda fase previa de la Libertadores, sabiendo ya que pasara lo que pasara en la tercera fase iban a tener "doble competencia".

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Sin embargo, el partido en Paraguay se jugó un día después del cierre del periodo de pases en Uruguay, el 25 de febrero. Por ello, Juventud solo podía buscar jugadores libres "y con cuatro años de experiencia en Uruguay", y allí apareció la opción de Pereiro.

"Sería para nosotros una incorporación muy valiosa, esperemos que se pueda hilvanar", adelantó Fígoli, que valoró que el mediapunta es "un chico joven", de 30 años.

Durante su último semestre en el Bari, Pereiro solo disputó tres partidos entre la Serie B y la Coppa Italia, con 74 minutos en total en cancha. Su último encuentro fue el 4 de octubre pasado, en la victoria 2-1 de su equipo ante el Pádova.

Juventud será el segundo club que defenderá en Uruguay después de Nacional, equipo en el que se formó, debutó y jugó en dos periodos: de 2013 a 2015 y un semestre en 2023.

Un Juventud con experiencia internacional

Con la llegada de Pereiro, Juventud ya suma a cuatro jugadores con pasado en selecciones.

Martín Cáceres es el nombre más destacado: jugó 116 partidos en la selección uruguaya de 2007 a 2022, con cuatro mundiales disputados y una Copa América ganada en 2011.

20260308 Juventud Martín Cáceres. Foto: Gastón Britos/Focouy Martín Cáceres en Juventud Foto: Gastón Britos/Focouy

El golero Sebastián Sosa jugó 15 minutos en un amistoso con Panamá en la previa del Mundial de Qatar 2022, al que viajó como tercer arquero.

En tanto, el argentino Emmanuel Mas jugó ocho partidos para la selección argentina entre 2015 y 2017.

Pereiro jugó 13 partidos para la celeste entre 2017 y 2021. Debutó en un amistoso contra Polonia, disputó un partido de la Copa América 2019 y fue clave con su gol en la hora para vencer 1-0 a Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en las que jugó tres encuentros.