Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovia por el Mundial 2026: debutaron en un partido de ida y vuelta; mirá los goles

Los europeos se habían puesto en ventaja por un error del arquero rival, pero los dueños de casa buscaron siempre y consiguieron la igualdad

12 de junio de 2026 18:01 hs
Ismael Kone de Canadá pelea por el balón ante Ivan Basic de Bosnia en el Mundial 2026

Ismael Kone de Canadá pelea por el balón ante Ivan Basic de Bosnia en el Mundial 2026

FOTO: AFP
Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina

Foto: Elvis Barukcic/AFP

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, salió a escena para enfrentar a Bosnia y Herzegovina con el que empató 1-1 por su grupo este viernes en Toronto en un encuentro en el que esperaba el primer gran golpe de los canadienses en la Copa del Mundo, que finalmente no llegó.

Aquí los detalles del partido:

Embed
Embed

Aquí se puede ver el 1-0 para Bosnia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065516338508898371?s=20&partner=&hide_thread=false

Aquí se puede ver el 1-1 para Canadá:

La decisión de Peñarol sobre la continuidad de Matías Arezo y el zaguero que quiere Diego Aguirre

Federico Valverde: el extremo moderno que puede cambiar el destino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065535612367597874?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Aquí se inicia la cobertura de Canadá vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Se inicia la cobertura de Referí del encuentro de uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

Las más leídas

José Mourinho vuelve a Real Madrid y Federico Valverde está implicado en dos de los cinco retos que tendrá el DT en su regreso a los merengues

México 2-0 Sudáfrica: así fue el partido de apertura y la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Corea del Sur 2-1 Chequia por el Mundial 2026: el equipo asiático remontó y ganó un atractivo partido

Mundial 2026 EN VIVO: Carlo Ancelotti prepara el debut con la duda de Neymar y un defensor

Temas

Mundial 2026 Canadá Bosnia-Herzegovina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos