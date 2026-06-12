Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, salió a escena para enfrentar a Bosnia y Herzegovina con el que empató 1-1 por su grupo este viernes en Toronto en un encuentro en el que esperaba el primer gran golpe de los canadienses en la Copa del Mundo, que finalmente no llegó.
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovia por el Mundial 2026: debutaron en un partido de ida y vuelta; mirá los goles
Los europeos se habían puesto en ventaja por un error del arquero rival, pero los dueños de casa buscaron siempre y consiguieron la igualdad