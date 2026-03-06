River Plate se plantó ante la AFA y se opone a participar de las reuniones de su Comité Ejecutivo: los detalles

River Plate dio un golpe en la mesa este miércoles por la tarde luego de emitir un comunicado en el que se opone a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y en el que afirma que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo debido a la falta de "mecanismos claros y previsibles" a la hora de tomar decisiones .

Más allá de que ratificó su compromiso y su vínculo con la AFA , sobre todo en lo que concierne a la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y su negativa antes las SAD, el comunicado expresa el descontento de la dirigencia de Stefano Di Carlo con respecto a los manejos y procedimientos del ente madre del fútbol argentino.

Según distintas informaciones desde Argentina, la principal razón y la gota que colmó el vaso fue el paro que se llevará a cabo este fin de semana , la fecha 9 del Torneo Apertura, que fue solicitada por los clubes, pero por pedido de la AFA, ya que se frena la actividad para respaldar a su presidente Claudio Chiqui Tapia .

"River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo ", se lee en el comunicado de River.

"Nuesta institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes", remarcó el club.

Según la directiva millonaria "en reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos", lo que llevó a que ocurrieran "procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".

El comunicado completo de River Plate

"Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino".