Sebastián Marset

El video de Marset con armas era real y fue clave para su captura, según el gobierno paraguayo

“La Policía paraguaya hizo un estudio y concluyó que tres de esas armas eran del ejército boliviano” dijo el ministro del Interior

13 de marzo 2026 - 10:11hs

Nuevo video de Sebastián Marset vs "El Colla"

El video de Sebastián Marset armado y rodeado de personas con armas, que se conoció en octubre, era real y aportó información valiosa para su detención, informó el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, luego de que se conociera su captura en Bolivia este viernes.

“Se decía que la foto con gente armada era hecha con inteligencia artificial. La Policía paraguaya hizo un estudio y concluyó que tres de esas armas eran del Ejército boliviano. Yo le pasé la información a mi colega del nuevo gobierno boliviano, de Rodrigo Paz. Eso le generó problemas políticos, le decían: 'En Paraguay dicen que Marset está acá y no hacen nada'. Lo ayudé porque es una buena persona”, dijo Riera.





En el video se veía al narcotraficante fuertemente armado, rodeado de otras personas –también armadas– que exhibían banderas del Primer Comando Capital (PCC) brasileño.

Marset le advirtió a un exsocio, apodado "El Colla", que "deje de andar diciendo" cuál es su paradero.

“Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”, se lo escuchaba decir. Y luego agregaba: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea: 'El Colla', la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

"No existe una sola posibilidad ni se le pasa por la cabeza en este momento la entrega a la Justicia de forma pacífica. En tiempo atrás sí existió y se trató de negociar, pero hoy no", respondió en ese momento el abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio, en una conversación con Telenoche.

Temas:

Sebastián Marset Bolivia

