Condenaron a una mujer por abuso sexual "sin contacto corporal" contra su hijo, un niño de cuatro años

La investigación comenzó tras una denuncia del padre del niño, quien presentó un video como prueba

13 de marzo 2026 - 8:04hs
Una mujer fue detenida

Una mujer fue detenida

Ministerio del Interior - Archivo

El caso comenzó a fines de diciembre de 2025, cuando el hombre acudió a la Policía tras encontrar material audiovisual explícito en un dispositivo móvil, en el que se observaba a la madre del niño realizando actos de naturaleza sexual en presencia del menor.

La denuncia fue investigada por efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Solymar, quienes trabajaron en la recolección de pruebas y en el análisis del material presentado.

Ante la gravedad de los hechos, la Justicia dispuso medidas cautelares inmediatas, entre ellas la prohibición de acercamiento y comunicación de la mujer con el niño.

Además, se activaron los protocolos de protección y atención para el menor, junto con peritajes sobre los dispositivos electrónicos involucrados en la causa.

Tras la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Primer Turno de Ciudad de la Costa, a cargo de la jueza Daniela Alessandre, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de abuso sexual sin contacto corporal agravado, en concurso formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La Justicia le impuso una pena de 12 meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

