Una mujer se acostó en un carril Solo Bus de Montevideo: es el segundo caso del estilo en la misma semana

Este domingo la Policía intervino tras una denuncia por una mujer que se acostó en el carril de Solo Bus de la avenida Luis Alberto de Herrera , lo que generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por la zona.

Según el reclamo formal recibido por las autoridades, la mujer se encontraba en “aparente descompensación” y comenzó a gritar, lo que llevó a que personas que estaban cerca se acercaran para intentar asistirla.

Uno de los hombres que se encontraba en el lugar, y que aseguró trabajar en la zona, decidió quedarse para evitar que la mujer sufriera algún accidente. El denunciante intentó retirarla del carril hasta la llegada de la Policía.

“ Una señora con apariencias psiquiátricas acostada en plena ruta, por un ratito hice abandono de mi trabajo para cuidar de que no fuera pisada por un vehículo ”, contó luego el hombre en sus redes sociales.

Finalmente, los efectivos trasladaron a la mujer a un centro asistencial, donde los médicos lograron compensarla. Según el reporte policial, no presentaba heridas.

El segundo caso en la misma semana

El pasado martes en la mañana se registró en la Rambla de Montevideo, a la altura de Malvín, un incidente de similares características, pero involucraba a un hombre en situación de calle.

Según se ve en un video del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre, por razones que se desconocen, decidió tomar sus pertenencias y acostarse sobre la calle.

Producto de esto, varios vehículos que circulaban por la zona tuvieron que realizar maniobras para esquivarlo.

Video hombre tirado en la calle Cedido a El Observador

El hombre se encontraba sin remera, con chancletas y estaba utilizando varias de sus pertenencias como almohada, situación que fue informada en primera instancia por El País.