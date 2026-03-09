Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Índice Líder de Ceres retrocedió en febrero y confirma menor dinamismo de la economía en el arranque del año

La variación negativa del indicador corta una racha de más de dos años sin descensos y se da tras varios meses de tasas neutras

9 de marzo 2026 - 16:27hs
image

El Índice Líder de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (ILC) fue negativo en febrero (-0,1%), lo que marca su primera caída en dos años y medio.

Los primeros datos del año muestran una tasa neutra en enero y una negativa en febrero, lo que afianza la tendencia descendente que la actividad económica exhibe desde el tercer trimestre del año pasado, según el informe.

Ante la ausencia de factores que impulsen significativamente la actividad en los próximos meses, se proyecta un año con mayores dificultades que el anterior —ya caracterizado por un bajo crecimiento—, dado que en 2025 la actividad había crecido durante los dos primeros trimestres, añade el análisis.

El ILC había registrado dos meses con tasa neutra consecutivos en setiembre y octubre, una variación positiva en noviembre y nuevamente tasas neutras en diciembre y enero, hasta marcar ahora la primera variación negativa.

En línea con esto, el Índice de Difusión (ID) se ubicó en 36% en febrero, lo que indica que alrededor de un tercio de las variables que componen el ILC crecieron durante el mes.

El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad que se utiliza para anticipar cambios en el ciclo económico. No permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de actividad, sino que está diseñado para señalar la dirección o el signo de la evolución de la economía.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social procesa una amplia base de datos económicos y selecciona para su índice aquellas variables cuyo comportamiento permite anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno (PBI).

Ceres economía

