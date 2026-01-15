Dólar
Compra 37,45 Venta 39,85

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / INDICADORES

La economía inicia 2026 desacelerada y sin señales claras de crecimiento, según índice de Ceres

El ILC se mantuvo sin cambios en diciembre y las expectativas para el año se ajustan a la baja

15 de enero 2026 - 11:17hs
image

El Índice Líder de Ceres (ILC) se mantuvo estable en diciembre (0,0%) y muestra, para el inicio del año, una economía desacelerada que abre 2026 sin señales que apunten a un mayor crecimiento y con proyecciones de actividad ajustándose a la baja, según nuevos datos publicados.

El informe recuerda que desde mayo el ILC viene mostrando señales de enfriamiento: la tasa promedio mensual del primer semestre fue de 0,12%, mientras que en el segundo semestre descendió a 0,05%.

De cara a 2026, más allá de la temporada de verano, que se mantiene en niveles relativamente altos, no aparecen otras vías de crecimiento genuino que contribuyan a alcanzar el 2,2% de expansión proyectado en el Presupuesto. En ese sentido, la mediana de las expectativas de los agentes económicos apunta a un crecimiento de 1,9%.

Más noticias
combustibles: los uruguayos pagaron un sobreprecio de us$ 88 millones entre marzo y diciembre de 2025
TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: los uruguayos pagaron un sobreprecio de US$ 88 millones entre marzo y diciembre de 2025

Lobraus

La ANP rescindió la concesión a Lobraus en el puerto de Montevideo

Embed

En línea con este desempeño, el Índice de Difusión (ID) se ubicó en 50% en diciembre, lo que indica que la mitad de las variables que componen el ILC registraron crecimiento durante el mes.

Embed

El Índice Líder de Ceres es un indicador adelantado del nivel de actividad económica, diseñado para brindar señales sobre posibles expansiones o contracciones de la economía. Su principal utilidad radica en influir en la toma de decisiones estratégicas a partir de la coyuntura económica del país. Este índice se elabora desde 2002 y, a partir de 2020, pasó a denominarse ILC PLUS (ILC+), al incorporar un análisis complementario de la actividad sectorial.

Para su cálculo se utiliza un conjunto de variables que contemplan tanto el panorama interno como el contexto internacional, procesadas por Ceres, y que tienden a cambiar de dirección antes que el Producto Bruto Interno (PBI).

El ILC permite ofrecer una señal en tiempo real sobre la tendencia de la actividad económica, ya que publica su estimación mensual al inicio del mes siguiente, lo que posibilita anticipar movimientos económicos con varios meses de antelación respecto a las estadísticas oficiales.

Temas:

economía Ceres

Seguí leyendo

Las más leídas

Meteorólogo anunció ingreso de masa de aire frío
PRONÓSTICO

"Prácticamente 10°C menos": meteorólogo adelantó que este jueves ingresa una masa de aire frío a Uruguay

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana
NUBES

Nube con forma de hongo sobre el área metropolitana: de qué se trata este fenómeno que podría ser una "tormenta de verano"

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: Van a hacer otro Parque Central
BELVEDERE

Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: "Van a hacer otro Parque Central"

Playa de Punta del Este
PLAYAS

Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos