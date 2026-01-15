La economía inicia 2026 desacelerada y sin señales claras de crecimiento, según índice de Ceres

El Índice Líder de Ceres (ILC) se mantuvo estable en diciembre (0,0%) y muestra, para el inicio del año, una economía desacelerada que abre 2026 sin señales que apunten a un mayor crecimiento y con proyecciones de actividad ajustándose a la baja, según nuevos datos publicados.

El informe recuerda que desde mayo el ILC viene mostrando señales de enfriamiento: la tasa promedio mensual del primer semestre fue de 0,12%, mientras que en el segundo semestre descendió a 0,05%.

De cara a 2026, más allá de la temporada de verano , que se mantiene en niveles relativamente altos, no aparecen otras vías de crecimiento genuino que contribuyan a alcanzar el 2,2% de expansión proyectado en el Presupuesto. En ese sentido, la mediana de las expectativas de los agentes económicos apunta a un crecimiento de 1,9%.

En línea con este desempeño, el Índice de Difusión (ID) se ubicó en 50% en diciembre , lo que indica que la mitad de las variables que componen el ILC registraron crecimiento durante el mes.

El Índice Líder de Ceres es un indicador adelantado del nivel de actividad económica, diseñado para brindar señales sobre posibles expansiones o contracciones de la economía. Su principal utilidad radica en influir en la toma de decisiones estratégicas a partir de la coyuntura económica del país. Este índice se elabora desde 2002 y, a partir de 2020, pasó a denominarse ILC PLUS (ILC+), al incorporar un análisis complementario de la actividad sectorial.

Para su cálculo se utiliza un conjunto de variables que contemplan tanto el panorama interno como el contexto internacional, procesadas por Ceres, y que tienden a cambiar de dirección antes que el Producto Bruto Interno (PBI).

El ILC permite ofrecer una señal en tiempo real sobre la tendencia de la actividad económica, ya que publica su estimación mensual al inicio del mes siguiente, lo que posibilita anticipar movimientos económicos con varios meses de antelación respecto a las estadísticas oficiales.