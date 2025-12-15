La economía uruguaya cayó 0,2% en el tercer trimestre del año

La economía uruguaya se contrajo en el tercer trimestre de 2025, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado este lunes por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Por su parte, en la medición interanual, la actividad económica creció 1,2% respecto al período julio-setiembre del año pasado, aunque a un ritmo menor que en trimestres previos.

Los datos están en sintonía con varios indicadores adelantados que ya venían mostrando una pérdida de dinamismo. En particular, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que en la tendencia-ciclo muestra estancamiento desde abril.

Desde el punto de la vista de la demanda destacó la expansión en volumen de las exportaciones de bienes y servicios, desaceleración del consumo privado y leve recuperación de la inversión fija.

Y del lado de la oferta se observó una desaceleración generalizada de los sectores de la economía uruguaya, salvo el comercio, algunos servicios y electricidad, gas y agua, señaló el economista Aldo Lema con base en los datos oficiales.

Las proyecciones para 2025

Los analistas e instituciones que participan de la encuesta de expectativas del BCU proyectan que la actividad se expandiría alrededor de 2% en 2025 (1% por arrastre estadístico), según la mediana de las respuestas, con un segundo semestre que tiende a crecer cero.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es más optimista y proyecta un crecimiento en torno a 2,6% para el año en curso.

La mirada de los analistas

Lema apuntó que, si bien el PIB desestacionalizado se contrajo en el tercer trimestre, es muy poco probable que ello anticipe una “recesión técnica” —definida como dos trimestres consecutivos de caída—, ya que en el último trimestre del año es muy probable que se observe una leve recuperación.

“Con todo, se confirmó que la economía uruguaya fue de más a menos en 2025 y su crecimiento promedio del año se ubicaría en torno a 2%, por debajo de la estimación realizada por el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto”, escribió en X.

El economista, José Antonio Licandro señaló este lunes que las perspectivas para 2026-2027 son más preocupantes que la coyuntura actual, por el deterioro de las expectativas de empresarios y consumidores sobre el futuro inmediato registradas durante el año, lo que afecta decisiones de producción, inversión y consumo.

En ese sentido, escribió que a un contexto de precios internacionales deprimidos y dólar débil se suman mayores costos domésticos para el sector exportador, especialmente salariales y de combustibles, reduciendo la rentabilidad exportadora en 2025, sobre todo en la industria. Las exportaciones de servicios muestran un panorama mixto: buen desempeño del turismo en la próxima temporada por la situación argentina, pero dificultades en servicios no tradicionales para seguir creciendo.

Licandro añadió en el suplemento Economía y Mercado de El País que el clima de negocios se ha deteriorado por decisiones del gobierno y señales del MTSS “poco favorables” al empleo, lo que pone en riesgo las proyecciones de crecimiento y recaudación del presupuesto, hoy más optimistas que las expectativas de los privados.