Ciencia y Tecnología / Economía y Empresas / DISPOSITIVOS

Qué pasará con las aspiradoras robot Roomba después de que iRobot se haya declarado en quiebra

"Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación", declaró la firma en un comunicado

15 de diciembre 2025 - 9:30hs
EuropaPress_7170382_roomba_max_705_combo_base_autowash

La empresa iRobot pasará a formar parte de la firma china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, después de declararse en quiebra, lo que por el momento no afectará al funcionamiento ni al soporte de sus aspiradoras robots Roomba.

La compañía tecnológica, con sede en Bedford (Massachusetts), se ha declarado en quiebra y comenzado un proceso voluntario de bancarrota bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, como ha anunciado este lunes en un comunicado.

Durante este proceso, que espera completar en febrero de 2026, iRobot seguirá operando con normalidad, lo que significa que los usuarios de sus robots aspiradoras Roomba seguirán funcionando como hasta ahora. En concreto, ha asegurado que mantendrá el funcionamiento de Roomba y de la aplicación desde la que se puede gestionar, así como el soporte para su mantenimiento.

"Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, los programas para clientes, los socios globales, las relaciones con la cadena de suministro ni el soporte continuo de sus productos", ha dicho en una nota de prensa.

El proceso de bancarrota es un paso necesario para que pueda completarse su adquisición por la china Picea, y se considera "un paso crucial" para fortalecer la base financiera de la empresa y posicionarla para el crecimiento a largo plazo.

Europa Press

