/ Ciencia y Tecnología / ChatGPT

Así ChatGPT le contestó a Gemini con su nuevo modelo de IA 5.2

12 de diciembre 2025 - 10:53hs
GPT-52

ChatGPT anunció el lanzamiento de su modelo 5.2 en un contexto marcado por una competencia intensa y una sucesión de anuncios casi sin pausas dentro del sector de la inteligencia artificial, con movimientos recientes como la presentación de Gemini 3 Pro por parte de Google. El mercado muestra una dinámica de respuestas rápidas entre los principales actores tecnológicos.

El nuevo modelo se presenta con foco en tareas de conocimiento profesional y producción de contenidos complejos. En evaluaciones externas, un analista describió los resultados generados como “parece hecho por una empresa profesional con equipo completo”, al observar planillas de cálculo y presentaciones.

Entre los datos difundidos, se señala que ChatGPT 5.2 supera a expertos humanos en el 70,9% de tareas de conocimiento profesional. Las pruebas incluyeron 44 profesiones, como abogacía, contabilidad e ingeniería, con evaluaciones centradas en precisión y consistencia.

El anuncio también destaca mejoras en confiabilidad. El modelo presenta “30% menos alucinaciones que GPT-5.1”, un punto relevante en un contexto donde la reducción de errores es clave para usos corporativos y técnicos.

En materia de rendimiento académico, el material indica que alcanzó “100% en AIME 2025”, resolviendo todos los problemas de matemáticas de competición incluidos en la evaluación.

Costos, capacidad y competencia directa

Otro eje del lanzamiento está vinculado a la eficiencia operativa. ChatGPT 5.2 es descrito como “11 veces más rápido y menos del 1% del costo de contratar profesionales” para tareas equivalentes, un dato que apunta a su adopción en entornos empresariales.

El modelo incorpora una mayor capacidad de manejo de información extensa. Cuenta con “contexto de 256k tokens con precisión casi perfecta”, lo que permite procesar documentos largos sin pérdida de coherencia temática.

El anuncio se inscribe en una seguidilla reciente de novedades del sector. El 12 de noviembre se lanzó GPT-5.1, mientras que Google presentó Gemini 3 y su versión Gemini 3 Pro el 18 de noviembre, reforzando la competencia directa.

Temas:

ChatGPT

