¿Anuncios en ChatGPT? Esto contestó OpenAI

OpenAI ha asegurado que no están haciendo pruebas para introducir anuncios en su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, tras la aparición sugerencias de compra directamente desde la conversación con el 'chatbot', sino que se trata de una prueba de la integración de aplicaciones, que ya han sido desactivadas hasta mejorar los resultados.

Recientemente, algunos usuarios han mostrado preocupación por la posible implementación de anuncios en la experiencia de chat del asistente de OpenAI, con opciones para comprar productos sugeridos en algunos comercios 'online', tal y como mostró el exempleado de xAI Benjamin De Kraker en una publicación en la red social X.

En concreto, incluyó una captura de pantalla donde se puede ver una opción para comprar productos del hogar en el comercio Target, dentro de una conversación con ChatGPT sobre un tema completamente distinto, como es el caso de Windows BitLocker. Todo ello, a través de una cuenta de suscripción a ChatGPT Plus.

De la misma forma, otros usuarios han mencionado una experiencia similar con el 'chatbot' en la que se muestra una opción para comprar en Peloton, en este caso, con una suscripción a ChatGPT Pro.

Sin embargo, el director de ChatGPT, Nick Turley, ha aclarado al respecto que no están realizando pruebas para introducir anuncios en el asistente y que, las capturas de pantalla que se han estado compartiendo recientemente "no son reales o no son anuncios", como ha compartido en una publicación en X.

Concretamente, el empleado de OpenAI Daniel McAuley ha explicado que este tipo de experiencias de compra 'online' no son un anuncio, sino que son una prueba de la experiencia de integración de aplicaciones anunciada en octubre, de la mano de algunos de sus socios piloto como Devday y Target, y que están trabajando para que "el mecanismo de descubrimiento de aplicaciones sea más orgánico dentro de ChatGPT".

Asimismo, ha detallado que la intención es que las aplicaciones "mejoren la experiencia de usuario cuando sean relevantes para una conversación" y que todavía están trabajando para mejorar esta integración, al tiempo que ha matizado que cualquier empresa puede crear aplicaciones utilizando el SDK para ello y que planean abrir esta opción y el directorio de aplicaciones "pronto".

De la misma forma, el director de investigación de OpenAI, Mark Chen, también respondió a las preocupaciones de los usuarios en otra publicación en X alegando que reconoce que "todo lo que parezca publicidad debe manejarse con cuidado" y que, en este caso, admite no haberlo logrado.

Como resultado, OpenAI ha desactivado este tipo de sugerencias mientras mejoran la precisión del modelo para incorporarlas en la experiencia de conversación. Igualmente, ha adelantado que trabajan para implementar "mejores controles", de manera que los usuarios puedan escoger si reducir este tipo de sugerencias en sus chats o desactivarlas por completo si no les resultan útiles.

Con todo ello, Turley ha asegurado que, en caso de que implementen anuncios, lo harán "con mucho cuidado". "La gente confía en ChatGPT y todo lo que hagamos estará diseñado para respetar esa confianza", ha explicado el directivo.

Europa Press