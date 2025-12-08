Negro aseguró que "en nada más que nueve meses" Interior tuvo "mejores resultados que todo el período de gobierno anterior"

Foto: Martin Martinez / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, salió al cruce de las críticas de la oposición, en especial de Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional. El dirigente blanco había señalado la "soberbia" de Negro al afirmar que las propuestas del Partido Nacional en materia de seguridad ya "han fracasado" y que "no son nada nuevo ni concreto".

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes al mediodía y consignada por Subrayado (Canal 10), Negro subrayó que "nada más alejado de la soberbia, tenemos muchos años estudiando estos temas, tenemos opinión y la expresamos". El ministro aprovechó la oportunidad para hacer un balance positivo del trabajo realizado por su cartera, especialmente en lo que respecta a las reuniones por la seguridad que convocó el gobierno, de las cuales se presentó un resumen de propuestas recibidas.

"Estamos mostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses", aseguró Negro.

Además, destacó la caída de las principales bandas de narcotraficantes del crimen organizado en el país. "Hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes del crimen organizado que tiene el país y vamos por más", concluyó.