Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

El año lectivo tendrá 190 días, una semana de receso de invierno y cuatro días de trabajo administrativo previo

8 de diciembre 2025 - 5:00hs
El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.

Desde que Primaria remodeló el calendario escolar, hace casi una década, el cronograma de clases puede recitarse de memoria: empieza el primer día hábil de marzo, cuenta con una sola semana de vacaciones de invierno y acaba en la segunda quincena de diciembre. La propuesta para el año lectivo 2026 mantiene esa estructura, pero plantea una innovación: las vacaciones de primavera durarán una semana entera y no solo tres días como hasta ahora.

El Consejo Directivo Central de la ANEP votará este martes el calendario de clases 2026. Según informaron distintos consejeros y directores políticos a El Observador, la decisión en juego no plantea demasiadas sorpresas:

El inició será el lunes 2 de marzo. Los maestros, que acaban la elección de cargos en la semana de carnaval, harán el trabajo administrativo en los cuatro días previos al primer día lectivo. En los liceos y UTU el comienzo también está previsto para la primera semana de marzo, solo que la reincorporación de los estudiantes será escalonada.

Como las epidemias de infecciones respiratorias suelen tener su curva de ascenso ni bien empieza el invierno, las “vacaciones de julio” empezarán en junio. Serán a partir del lunes 29 y, en el caso de Primaria, por una sola semana. La propuesta obedece a tres criterios:

Darles descanso más espaciado a los docentes (en lugar de concentrar en invierno dos semanas), reconocer la relevancia que cumple la escuela en el cuidado de los niños (y cómo dos semanas enteras de vacaciones “deja a la deriva” a los más necesitados), y la intención de acercarse a los 190 días lectivos en el año.

En las asambleas técnico docente de hace un semestre, hubo una votación casi unánime (16.172 votos a favor) para extender el receso de invierno a dos semanas. Los motivos principales planteados fueron: necesidad de descanso, calefacción insuficiente, alto índice de enfermedades respiratorias e inasistencias.

Salud Pública ya había aclarado en años anteriores que no eran necesarias dos semanas, sino manejar cierta flexibilidad para hacer coincidir el receso con el incremento de los contagios.

Las autoridades educativas entienden en ese sentido que una semana es suficiente y que, para contemplar el descanso de los docentes, es preferible darles una semana entera de vacaciones en setiembre (primavera). Eso se deberá votar este martes, pero cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo.

En Secundaria y UTU el receso invernal suele ser de dos semanas por el período de exámenes. Pero en la última sesión del Codicen hubo una iniciativa de acortarla a una dado que este tipo de evaluaciones involucran a cada vez menos estudiantes. Este martes lo definen.

En las escuelas públicas las clases finalizarán el 18 de diciembre, fecha para la cual ya debe haberse realizado el acto de fin de cursos.

