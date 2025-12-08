Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Choque frontal en los accesos a Montevideo: espirometría arrojó resultado positivo para una de las conductoras

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Caminera. El tránsito se canaliza por la senda rápida

8 de diciembre 2025 - 8:39hs
Accidente
Policía Caminera

Este lunes en la mañana se registró un accidente de tránsito en los Accesos a Montevideo donde dos autos chocaron de forma frontal, informó Policía Caminera mediante un comunicado. La prueba de espirometría que se le practicó a uno de los conductores arrojó resultado positivo.

El siniestro tuvo lugar sobre las 6:10 horas, en la zona del puente de Capurro.

Una mujer que salía de Montevideo, por razones a determinar, perdió el dominio de su auto, cruzó el cantero hacia la otra senda y terminó impactando de frente contra un auto que pretendía ingresar a la capital.

Producto del fuerte golpe, la mujer sufrió un "traumatismo encefalocraneano con amnesia del episodio", siendo trasladada a un centro médico cercano. El conductor del otro auto, en tanto, resultó ileso.

De acuerdo a lo informado por Policía Caminera, la espirometría de la mujer arrojó un resultado positivo de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Caminera. El tránsito se canaliza por la senda rápida, demás sendas se encuentran obstruidas.

Espirometría Montevideo Policía Caminera Capurro

