Espirometrías positivas, vehículos incautados y fiestas no autorizadas: resultados del operativo especial de la IM por Noche de la Nostalgia 2025

Los resultados del operativo especial de la IM por la Noche de la Nostalgia

La Intendencia de Montevideo (IM) desplegó un operativo de control que incluyó fiscalizaciones en tránsito y convivencia, y este lunes compartió el balance de los resultados hasta las 07:00. El despliegue comenzó en la explanada comunal con la salida del cuerpo inspectivo y se extendió durante toda la jornada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los inspectores de la División Tránsito controlaron 3.147 vehículos y realizaron 1.711 espirometrías , de las cuales 32 dieron resultado positivo . Además, se detectó un caso de consumo de THC en un conductor.

En total, se aplicaron 481 multas y se identificaron 95 personas que conducían sin licencia o con documentación apócrifa . Asimismo, se retiraron 31 matrículas y se incautaron 105 vehículos , de los cuales 98 eran motos .

Pedir la muerte o vivir sufriendo: Uruguay le abre la puerta a la eutanasia

ACTO OFICIAL Yamandú Orsi encabezará acto oficial en Florida por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia: la agenda completa

El Servicio de Convivencia Departamental llevó adelante 156 inspecciones en locales comerciales y espacios públicos vinculados a espectáculos.

Las fiestas autorizadas se desarrollaron con normalidad, pero se constataron 34 infracciones:

22 establecimientos funcionaban sin autorización (multas entre 10 y 20 UR).

1 local fue sancionado por ruidos molestos (20 UR).

1 establecimiento superó el aforo permitido con un exceso de 896 personas.

Además, otros 10 locales fueron multados por incumplimientos como salidas de emergencia obstruidas, puertas trancadas, deficiencias de higiene y mantenimiento, o permitir fumar en lugares no habilitados.

La central telefónica de Convivencia (1950 5000) atendió 22 denuncias, en su mayoría por ruidos molestos, fiestas sin permiso y actividades en fincas particulares.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 09.29.39

Según la comuna, los controles fijos en locales funcionaron correctamente y hasta las 6:40 no se registraron incidentes en los cierres. Se mantiene la vigilancia sobre los horarios de cierre y la limpieza de la vía pública en los alrededores.

Las autoridades destacaron que fue una noche tranquila, con poca concurrencia de público en general y sin incidentes de relevancia.