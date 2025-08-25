Un hombre de 72 años murió tras ser atropellado por un auto en Ruta Interbalnearia

Un hombre de 72 años murió este lunes tras ser atropellado por un auto en Ruta Interbalnearia , informó Policía Caminera.

De acuerdo al parte oficial, el siniestro de tránsito con consecuencias fatales ocurrió a las 09:23 a la altura del kilómetro 38,500, en Salinas.

Allí, por causas a determinar, un auto que circulaba hacia el Este embistió al septuagenario, quien falleció en el lugar.

El conductor del vehículo, un hombre de 22 años de nacionalidad dominicana, resultó ileso y el resultado de la espirometría a la que se sometió arrojó resultado cero .

Además, viajaba con cuatro acompañantes: una joven de nacionalidad cubana, de 19 años, otra joven cubana, de 20 años, y dos jóvenes de la misma nacionalidad, de 15 años y 18 años.

La fiscal de Atlántida, Tania Vidal, dispuso recabar imágenes captadas por cámaras y relatos de testigos, además de espirometría al conductor del vehículo, acta a testigos, incautación del vehículo, pericias de Policía Científica y médico forense.