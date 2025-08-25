Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / FATAL

Un hombre de 72 años murió tras ser atropellado por un auto en Ruta Interbalnearia

El conductor del vehículo, un joven de 23 años, resultó ileso y el resultado de la espirometría arrojó resultado cero

25 de agosto 2025 - 14:04hs
WhatsApp Image 2025-08-25 at 11.48.10

Un hombre de 72 años murió este lunes tras ser atropellado por un auto en Ruta Interbalnearia, informó Policía Caminera.

De acuerdo al parte oficial, el siniestro de tránsito con consecuencias fatales ocurrió a las 09:23 a la altura del kilómetro 38,500, en Salinas.

Allí, por causas a determinar, un auto que circulaba hacia el Este embistió al septuagenario, quien falleció en el lugar.

Más noticias
Dos personas murieron en un incendio
INCENDIO FATAL

Una mujer y un hombre murieron en un incendio en Castillos; parte de la casa colapsó por las llamas

Patrullero de la Policía de Montevideo
BARRIO SUR

La Policía investiga la muerte de un hombre de 78 años que fue encontrado en su casa con una puñalada en el cuello

El conductor del vehículo, un hombre de 22 años de nacionalidad dominicana, resultó ileso y el resultado de la espirometría a la que se sometió arrojó resultado cero.

Además, viajaba con cuatro acompañantes: una joven de nacionalidad cubana, de 19 años, otra joven cubana, de 20 años, y dos jóvenes de la misma nacionalidad, de 15 años y 18 años.

La fiscal de Atlántida, Tania Vidal, dispuso recabar imágenes captadas por cámaras y relatos de testigos, además de espirometría al conductor del vehículo, acta a testigos, incautación del vehículo, pericias de Policía Científica y médico forense.

Temas:

hombre ruta interbalnearia Policía Caminera

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos