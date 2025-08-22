Dólar
/ Economía y Empresas / TARIFAS

Gobierno ampliará descuento de Imesi a naftas en frontera con Argentina

Actualmente rige una devolución de 32% para las cargas que se pagan con medios electrónicos en localidades del litoral

22 de agosto 2025 - 12:09hs
Combustibles
Foto: Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo ampliará de 32% a 35% el descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), que rige para los combustibles que se comercializan en localidades fronterizas con Argentina, según informó radio Sarandí.

La medida se concretará pocos días después que las autoridades modificaran el descuento que era de 40% y que se había reducido a 32% desde principio de mes. Esto en un contexto donde la brecha de precios con el vecino país había caído significativamente en comparación a los picos observados en 2023 y 2024.

En el litoral del país, las estaciones de servicio que están ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros con los paso de frontera terrestre con Argentina, venden nafta con descuento sobre el Imesi. Esta medida abarca los pasos de frontera ubicados en Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón, y Salto-Concordia.

