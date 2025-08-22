Gobierno ampliará descuento de Imesi a naftas en frontera con Argentina

Foto: Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo ampliará de 32% a 35% el descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), que rige para los combustibles que se comercializan en localidades fronterizas con Argentina, según informó radio Sarandí.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La medida se concretará pocos días después que las autoridades modificaran el descuento que era de 40% y que se había reducido a 32% desde principio de mes. Esto en un contexto donde la brecha de precios con el vecino país había caído significativamente en comparación a los picos observados en 2023 y 2024.

En el litoral del país, las estaciones de servicio que están ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros con los paso de frontera terrestre con Argentina, venden nafta con descuento sobre el Imesi. Esta medida abarca los pasos de frontera ubicados en Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón, y Salto-Concordia.