UTE abrió varios llamados laborales y ofrecen hasta 78 cargos: mirá los requisitos y los salarios

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas ( UTE ) abrió varios llamados laborales para cubrir 78 puestos como becarios en plazas de ciencias económicas y administración, psicología, sistemas e ingeniería . Cada puesto ofrece un sueldo de cuatro bases de prestaciones y contribuciones (BPC), siendo seis para casos especiales .

Del total de puestos 21 corresponden a ciencias económicas y administración, 12 para psicología, 20 para sistemas y 25 para ingeniería.

Los contratos tendrán una extensión máxima de 18 meses , incluida licencia anual, no admitiéndose prórrogas en ningún caso.

Los elegidos deberán cumplir jornadas de seis horas diarias de lunes a viernes con una remuneración de 4 BPC, es decir, unos $ 26.304 .

En aquellos casos donde los elegidos se traten de mujeres embarazadas o de una madre o padre con hijos menores de 4 años, la remuneración nominal mensual será de 6 BPC: unos $ 39.456. Asimismo, tendrán derecho al cobro del aguinaldo y al Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Los seleccionados no podrán realizar horas extras ni regímenes de turno que impliquen pagos especiales, ni les corresponderá ningún otro beneficio de lo que gozan los funcionarios del ente, sin perjuicio de incluirlos en el seguro por accidentes de trabajo que se contrata.

El lugar de trabajo tendrá radicación en la localidad de Montevideo. Ahora bien, las personas que resulten seleccionadas deberán estar dispuestas a viajar a otras localidades cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

El plazo para inscribirse abrió el lunes 18 de agosto y continuará abierto hasta el martes 9 de setiembre hasta las 16:00 horas.

Requisitos del llamado de UTE

Requisitos para el puesto de ciencias económicas y administración:

Ser ciudadano/a natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el caso de los/las ciudadanos legales podrán inscribirse aquellos que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el cierre del plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

Ser estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República con un mínimo de 7 materias aprobadas para estudiantes del Plan 1990 o un mínimo de 70 créditos para estudiantes del Plan 2012, de las carreras de Licenciado/a en Administración, Licenciado/a en Administración-Contador, Contador Público o Licenciado en Economía; o ser estudiante de Universidades privadas de carrera equivalente a las mencionadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura con un mínimo de 1er año aprobado o cantidad de materias equivalentes.

De resultar seleccionado, al ingresar deberá ser estudiante de alguna de las carreras mencionadas anteriormente. No haber tenido anteriormente una beca o pasantía en el Estado.

Al momento de la contratación, el postulante que resulte seleccionado/a, no podrá poseer cargo o función pública remunerada, excepto el de docente, en cuyo caso no podrá tener una acumulación horaria mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades.

Al momento de la contratación, se considerará lo dispuesto por R 09.-1643 del 23 de diciembre de 2009 numerales 1°, 4° 7° y su modificación por R 25.-528 del 25 de junio de 2025 del artículo 1°. A su vez no se aceptarán las inscripciones de quienes mantengan las definidas relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con algún miembro del Comité Evaluador. A través del formulario de inscripción accederá al texto del documento, debiendo indicar la opción que corresponda.

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el/la aspirante de la veracidad de la información brindada.

Requisitos para el puesto de psicología:

Ser ciudadano natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el caso de los ciudadanos legales podrán inscribirse aquellos que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el cierre del plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

Ser estudiante de la carrera Licenciatura en Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República con un mínimo de 150 créditos aprobados; o ser estudiante de Universidades privadas de carrera equivalente a la mencionada y reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura con un mínimo de 2do año aprobado o cantidad de materias equivalentes.

De resultar seleccionado/a, al ingresar deberá ser estudiante de alguna carrera mencionada anteriormente.

No haber tenido anteriormente una beca o pasantía en el Estado.

Al momento de la contratación, el/la postulante que resulte seleccionado/a, no podrá poseer cargo o función pública remunerada, excepto el de docente, en cuyo caso no podrá tener una acumulación horaria mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades.

Al momento de la contratación, se considerará lo dispuesto por R 09.-1643 del 23 de diciembre de 2009 numerales 1°, 4° 7° y su modificación por R 25.-528 del 25 de junio de 2025 del artículo 1°. A su vez no se aceptarán las inscripciones de quienes mantengan las definidas relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con algún miembro del Comité Evaluador. A través del formulario de inscripción accederá al texto del documento, debiendo indicar la opción que corresponda

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el/la aspirante de la veracidad de la información brindada.

Requisitos para el puesto de sistemas:

Ser ciudadano natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el caso de los/las ciudadanos/as legales podrán inscribirse aquellos que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el cierre del plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

Ser estudiante de alguna de las siguientes carreras: -Ingeniería en Computación o Licenciado/a en Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con un mínimo de 80 créditos aprobados; o ser estudiante de Universidades privadas de carrera equivalentes a las mencionadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura con un mínimo de 8 materias aprobadas. -Tecnólogo/a en Análisis y Desarrollo de Sistemas o Tecnólogo/a en Informática o Licenciatura en Tecnologías de la Información de la UTEC con un mínimo de 8 materias aprobadas; o ser estudiantes de Universidades privadas de carreras equivalentes a las mencionadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura con un mínimo de 8 materias aprobadas. -Tecnólogo/a en Informática de DGETP con 1er año aprobado (sin previas).

De resultar seleccionado, al ingresar deberá ser estudiante de alguna de las carreras mencionadas anteriormente.

No haber tenido anteriormente una beca o pasantía en el Estado.

Al momento de la contratación, el/la postulante que resulte seleccionado/a, no podrá poseer cargo o función pública remunerada, excepto el de docente, en cuyo caso no podrá tener una acumulación horaria mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades.

Al momento de la contratación, se considerará lo dispuesto por R 09.-1643 del 23 de diciembre de 2009, numerales 1°, 4° 7° y su modificación por R 25.-528 del 25 de junio de 2025 del artículo 1°. A su vez no se aceptarán las inscripciones de quienes mantengan las definidas relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con algún miembro del Comité Evaluador. A través del formulario de inscripción accederá al texto del documento, debiendo indicar la opción que corresponda.

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el/la aspirante de la veracidad de la información brindada.

Requisitos para el puesto de ingeniería:

Ser ciudadano natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el caso de los/las ciudadanos/as legales podrán inscribirse aquellos que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el cierre del plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

OPCIÓN A: Ser estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con un mínimo de 90 créditos aprobados de alguna de las siguientes carreras: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial Mecánica o Ingeniería de Producción; o ser estudiante con un mínimo de 90 créditos aprobados o 1er año aprobado o cantidad de materias equivalentes en Universidades privadas de carreras equivalentes a las mencionadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

OPCIÓN B: Ser estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con un mínimo de 90 créditos aprobados de la carrera Ingeniería Química; o ser estudiante con un mínimo de 90 créditos aprobados o 1er año aprobado o cantidad de materias equivalentes en Universidades privadas de carreras equivalentes a las mencionadas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

De resultar seleccionado/a, al ingresar deberá ser estudiante de alguna de las carreras mencionadas anteriormente. No haber tenido anteriormente una beca o pasantía en el Estado.

Al momento de la contratación, postulante que resulte seleccionado/a, no podrá poseer cargo o función pública remunerada, excepto el de docente, en cuyo caso no podrá tener una acumulación horaria mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades.

Al momento de la contratación, se considerará lo dispuesto por R 09.-1643 del 23 de diciembre de 2009, numerales 1°, 4° 7° y su modificación por R 25.-528 del 25 de junio de 2025 del artículo 1°. A su vez no se aceptarán las inscripciones de quienes mantengan las definidas relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con algún miembro del Comité Evaluador. A través del formulario de inscripción accederá al texto del documento, debiendo indicar la opción que corresponda.

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el/la aspirante de la veracidad de la información brindada.

Postulación y consultas

Los interesados deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web de UTE, donde recibirán su N° de Inscripción al momento de enviar el formulario.

La Administración se reserva el derecho de eliminar aquellas inscripciones con datos erróneos.

Para incribirse, deberán cargar la documentación a través de la página web en el botón de "entrega de documentación digital". Luego de cargar dicha documentación, recibirá un mail de confirmación.

Quienes no presenten la totalidad de la documentación solicitada o no cumplan con todos los requisitos del llamado, serán dados de baja del concurso.

Una vez finalizado el plazo de inscripción y entrega de documentación, se publicará en la página web el listado con las cédulas de las inscripciones recibidas, así como de quienes hayan cargado la documentación correspondiente. Se otorgará un plazo de 48 horas para que se puedan verificar los datos. Vencido dicho plazo, no se aceptarán reclamaciones.

Ante dudas se pueden enviar un mensaje al siguiente número: 155 22303 o enviar un mail al siguiente correo: [email protected].