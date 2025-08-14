Inefop abrió un llamado laboral y ofrecen un sueldo de $ 108.778 por 40 horas semanales: los requisitos

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( Inefop ) abrió un llamado laboral para contar a un "especialista de personas para la Unidad de Competencias Técnicas". Ofrecen un sueldo de hasta $ 108.778 nominales por 40 horas de trabajo semanales .

Los interesados deberán "gestionar" los proyectos y programa vinculados a las competencias técnicas para el "usuario persona en todo el territorio" .

Además, deberán velar por una "gestión de calidad" basada en la "mejora continua y en la mejora de la experiencia del usuario" , de acuerdo con los estándares definidos por el Instituto.

La dedicación será de 40 horas semanales, con un sueldo de $ 108.778 mensual nominal y un tipo de horario flexible . Las funciones se desempeñarán en la sede central de Montevideo. Solicitan además una disponibilidad para trasladarse al interior.

El llamado quedó disponible desde el miércoles 13 de agosto y permanecerá abierto hasta el sábado 23.

Requisitos del llamado laboral del Inefop

Requisitos (excluyentes):

Formación terciaria de al menos 4 años, completa con título habilitado.

Formación adicional: curso de especialización de al menos 40 horas en gestión de proyectos, educación o formación profesional, modelos de aprendizaje a distancia, enfoque de competencias.

Inglés nivel intermedio.

Competencias técnicas:

Manejo de Microsoft 365.

Manejo básico de herramientas de diseño.

Competencias comportamentales:

Actitudes:

Escucha activa y empatía.

Iniciativa.

Organizada.

Visión positiva.

Actitud de servicio.

Disposición al aprendizaje continuo.

Funciones generales del rol

Contribuir desde su labor al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, los compromisos de gestión y los objetivos del área.

Apoyar a la coordinación en la gestión desde la operativa, poniendo foco en la resolución de problemas, eficiencia y mejora de los procesos internos.

Asesorar y aportar su visión y conocimientos del área, participando activamente en los ámbitos de coordinación definidos para el cumplimiento de los cometidos institucionales.

Realizar otras funciones en el marco del propósito del cargo para el logro de los objetivos institucionales.

Postulación

Las postulaciones deberán presentarse hasta el sábado 23 de agosto de 2025 a las 23:59. Las mismas deberán ser enviadas al correo: [email protected] , colocando en el asunto: "Especialista de Personas - Gestión de Proyectos" y enviando CV adjunto.