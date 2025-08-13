Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

En cuanto a otros avances en la limpieza, reveló que le han "comunicado" que ya se hizo una "licitación" para llevar adelante la compra de los contenedores intradomiciliarios que funcionarán en el Municipio E

13 de agosto 2025 - 14:19hs
Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz

X: @memeruizalcalde

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz (del Partido Nacional), destacó que "se está notando" un "cambio" en el trabajo de la política ambiental en el propio municipio desde que asumió Mario Bergara como nuevo intendente capitalino.

"La verdad que sí, que se está notando, pero bueno, algún hurgador siempre hay que tira para afuera, pero sí, se ha notado un cambio", dijo en entrevista con Radio Monte Carlo al ser consultada por un posible cambio positivo en la política de la limpieza.

Según la alcaldesa, no se puede "negar" que el municipio está "más limpio" y que se ha notado "un cambio".

Más noticias
mario bergara asegura que los cambios en la limpieza de montevideo seran muy rapidos
RESIDUOS

Mario Bergara asegura que los cambios en la limpieza de Montevideo serán "muy rápidos"

Foto de archivo de un hacha
INSÓLITO

Un hombre amenazó y agredió con un hacha a funcionarios de limpieza de la Intendencia de Montevideo en el barrio Bella Italia

En cuanto a otros avances en la limpieza, reveló que le han "comunicado" que ya se hizo una "licitación" para llevar adelante la compra de los contenedores intradomiciliarios que funcionará en el Municipio E.

"Ojalá se dé y que además el servicio se cumpla, que cuando se saquen los intradomiciliarios la Intendencia cumpla en levantarlos, como pasa en Canelones que funciona", aseveró.

Mario Bergara destacó en rueda de prensa que ya se han empezado a ver algunas "respuestas" en vías de solucionar el problema de la limpieza.

"Estamos convencidos de que, ya en breve, se van a empezar a sentir estos resultados. Creemos que el plan es el correcto y vamos a poner toda la energía y toda la prioridad en esta tarea", afirmó.

Temas:

Montevideo Mario Bergara municipio política ambiental Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido
FLOR DE MAROÑAS

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos