"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

La alcaldesa del Municipio E , Mercedes Ruiz (del Partido Nacional), destacó que "se está notando" un "cambio" en el trabajo de la política ambiental en el propio municipio desde que asumió Mario Bergara como nuevo intendente capitalino.

"La verdad que sí, que se está notando , pero bueno, algún hurgador siempre hay que tira para afuera, pero sí, se ha notado un cambio", dijo en entrevista con Radio Monte Carlo al ser consultada por un posible cambio positivo en la política de la limpieza.

Según la alcaldesa, no se puede "negar" que el municipio está "más limpio" y que se ha notado "un cambio" .

INSÓLITO Un hombre amenazó y agredió con un hacha a funcionarios de limpieza de la Intendencia de Montevideo en el barrio Bella Italia

RESIDUOS Mario Bergara asegura que los cambios en la limpieza de Montevideo serán "muy rápidos"

En cuanto a otros avances en la limpieza, reveló que le han "comunicado" que ya se hizo una "licitación" para llevar adelante la compra de los contenedores intradomiciliarios que funcionará en el Municipio E.

"Ojalá se dé y que además el servicio se cumpla, que cuando se saquen los intradomiciliarios la Intendencia cumpla en levantarlos, como pasa en Canelones que funciona", aseveró.

Mario Bergara destacó en rueda de prensa que ya se han empezado a ver algunas "respuestas" en vías de solucionar el problema de la limpieza.

"Estamos convencidos de que, ya en breve, se van a empezar a sentir estos resultados. Creemos que el plan es el correcto y vamos a poner toda la energía y toda la prioridad en esta tarea", afirmó.