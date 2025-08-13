La Coalición Republicana anunció que solicitó una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores

El diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge se refirió a la interpelación del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) ante la Cámara de Senadores.

El legislador de la Cámara baja anunció que solicitaron la conformación de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia en Diputados.

“Hemos asistido hoy a unos cuestionamientos de orden administrativo, jurídico y constitucional que el senador (Pedro) Bordaberry ha enumerado con especial detalle en lo que fue y es la jornada del día de hoy”, añadió y consideró que ninguna de las respuestas del oficialismo han sido satisfactorias.

Sobre los cuestionamientos legales, Jorge indicó que son de “índole de decretos y hasta de índole constituciona l, como ser falta de quórum, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fechas en los informes jurídicos”.

El cometido de la investigadora, según el diputado, es “llegar a sus últimas consecuencias en cuanto al cumplimiento de las normas”.

Da Silva, por su parte, fue en la misma línea y aseguró que harán “un seguimiento estricto de lo que pasa porteras adentro de la estancia”.

“A nuestro entender, en María Dolores es imposible llevar adelante lo que el gobierno dice que va a llevar adelante, por la simple y sencilla razón de que o se riega o se hace el campo”, añadió.

A su vez, consideró la compra del campo como “apresurada” y no se realizó con “la debida diligencia”. “Esto fue un capricho, todos los uruguayos lo vieron y a partir de ahí el gobierno empezó a tener los dolores de cabeza que tiene”, sostuvo.